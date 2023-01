El mensaje que Christian Nodal dedica a Belinda en su nueva canción.

La relación entre Christian Nodal y Belinda sorprendió a todo el mundo, principalmente, porque primero surgió como un rumor tras su participación La Voz, pero después empezaron a compartir momentos juntos. Pese a todas las críticas su relación se mantuvo estable y hasta llegarían al altar, pero al final, las cosas no salieron bien y ahora el sonorense le dedica este mensaje.

La ruptura entre los famosos se dio un día antes del Día del Amor y la Amistad, o por lo menos fue cuando Christian Nodal lo hizo público; sin embargo, podrían haber terminado a finales de enero. La relación y la canción que interpretarían juntos se terminó.

Y aunque ambos han continuado con sus vidas, Nodal con una nueva relación de pareja y Belinda como la reina de los amarres y con un supuesto noviazgo con el hijo de un empresario mexicano, los seguidores siempre tienen expectativa de todo aquello que los siga poniendo juntos y esta no es la excepción.

Y es que Nodal utilizó la música y presuntamente habría lanzado un par de temas en honor a Belinda.

“Ya no somos ni seremos” es la primera pieza musical que lanzó tan solo una semana después de anunciar su rompimiento con la cantante a través de Instagram. Esta canción de desamor habría dejado al descubierto su proceso de duelo tras dar por terminado su compromiso con la cantante.

La segunda, que se estrenó recientemente es “Por el resto de tu vida”, canción que Belinda y Nodal habían prometido lanzar juntos y que cantaron en un grabación en vivo en casa de la intérprete, lo cual causó mucha ilusión en los fans.

Sin embargo, al final Nodal optó por sacar el tema acompañado de la cantante argentina Tini, pues en una trasmisión en vivo había dejado claro que sí lo lanzaría.

“Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas”, expresó en su momento Nodal.

¿Qué mensaje romántico manda Nodal a Belinda?

“Hago todo pa’ que tú sonrías y esas cosas no parecen mías. No sé que es esto, pero me presto. Si el amor solamente pasa una vez en la vida, tranqui que yo puedo pasar otra vez a ver si me miras. Ya lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir, la verdad es una sola y te voy a decir: que si te vas acostumbrando a que te diga que te parece tanto a lo que soñé. Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa, dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer? por el resto de tu vida”, es parte de la canción que inspiró al cantante”.

“Porque esos besos quiero tener de desayuno en la cama como un hotel, ser la musa que tatúes en toda tu piel y que al oído me diga:' Soy tuyo, bebé'. Porque tú eres el bien de lo malo, porque Rivera no es el mismo sin su Frida Kahlo, pero sin ti mi vida yo la regalo. Yo sé que sabes que tú me traes un poco, un poco loco como Miguel en la película de Coco”.

Eso es una probadita de la musa que pudo ser Belinda para Nodal, que hizo que compusiera estos versos. Veremos si alguna reacción de parte de la intérprete de “Sapito”.