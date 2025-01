Christian Nodal estrena nueva canción llamada “Contigo al Cielo”; ¿a quién está dedicada?

Después de un 2024 que estuvo plagado de polémicas en el aspecto público y privado, Christian Nodal desea iniciar este 2025 con el pie derecho y para muestra de ello su nuevo álbum, mismo que se presenta a través de la canción Contigo al Cielo. Por ende, aquí conocerás si esta melodía está dedicada a alguna persona en especial.

Contigo al Cielo es la canción preferida de Christian Nodal, cantante del regional mexicano que en los últimos meses ha sido tendencia en las redes sociales luego de que se separara de la argentina Cazzu para, tan solo semanas después, contraer matrimonio con Ángela Aguilar, misma que también ha sufrido infinidad de críticas al respecto.

Pa’l Cora EP. 02 de Christian Nodal ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales ❤️‍🔥



Setlist:



1- A solas con la botella

2- Contigo al cielo

3- El retrovisor

4- Bésame ya ft Nunca Jamás

5- Botox en el cora ft Jonaz

6- Llórame un río ft Snow Tha product

¿Hacia quién va dirigida Contigo al Cielo?

Pa’l Cora EP. 02 es un material que explora distintos estilos y emociones musicales a través de seis canciones, mismas entre las que sobresale Contigo al Cielo dado que esta va dirigida a Inti , nena de más de un año de edad que Christian Nodal tuvo con la argentina Cazzu cuando ambos eran pareja, hecho que hace de esta algo especial para él.

Durante una entrevista con el locutor Andrés Salazar, Nodal mencionó que esta canción fue escrita pensando en la pequeña Inti a través de su experiencia como padre primerizo, así como la forma en cómo su hija le ha cambiado la forma de ver la vida asegurando que ser papá es el compromiso más grande que hay, lo cual deja ver la conexión que tiene con ella pese a verla pocas veces al año.



Esta es parte de la letra de la nueva canción de Christian Nodal

“No sé si merezca el cielo porque me he portado mal, o si Dios se haga el ciego y me deje pasar (...) Pero contigo el cielo me dieron, contigo aquí todo lo tengo. Mami, tú eres mi cielo, ahí te lo digo”.

Y, como era de esperarse, esta canción trajo consigo comentarios en las redes. Algunos usuarios criticaron su postura al señalar que no ve a Inti el tiempo necesario por estar con Ángela Aguilar, mientras que otros aplaudieron su madurez y el ingenio que mostró al dedicarle esta canción a su hija.