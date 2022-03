VIDEO: Se disfraza de vendedora para entrar a concierto de Christian Nodal.

Muchas personas están dispuestas a todo por conocer a sus ídolos, más si es la estrella número uno de un género en particular como lo es Christian Nodal.

Te puede interesar: FOTO: Así anunció Dalú que está embarazada.

El intérprete de éxitos como “De los besos que te di” y “Adiós amor” se presentó recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua como parte de su Forajido Tour, por lo que sus fans hicieron de todo para estar presentes en el concierto que fur todo un éxito.

Una de ellas se la ingenió para estar enla zona VIP del concierto, para ello se disfrazó de vendedora de cerveza, lo cual compartió a través de un video en la plataforma TikTok.

“Fui con el señor que vende cerveza y le dije: ‘por favor présteme su vestimenta que yo necesito entrar hasta allá’”, contó la joven que de manera sorpresiva contó con el apoyo del vendedor.





Y aunque no logró su cometido en un inicio, no se rindió: “Yo siempre he dicho ‘el que persevera alcanza’ así que hablé con el que vende papás y le dije ‘en ti está que yo esté en el VIP’”.

“Terminé en la zona VIP porque el muchacho que me prestó las papás me dejó entrar sin pagarle un peso. Estaba rodeada de todos los fifís, que sí tienen dinero, no como yo, que soy una pobretona”, añadió.

Finalmente, se dijo contenta con su acción que no es nueva, pues contó que hizo lo mismo en una presentación del reguetonero Bad Bunny.

EXCLUSIVA. La demanda contra los padres de Christian Nodal continúa.

También te puede interesar: Famosa cantante es hospitalizada por aguantarse los gases frente a su novio.