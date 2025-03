¡De Belinda! Christian Nodal habla como nunca de sus exparejas y deja a todos en shock

Christian Nodal ha sido uno de los cantantes del regional mexicano más señalados como un “ojo alegre”, pues a lo largo de su trayectoria profesional ha tenido varias parejas, incluso, con una de ellas tuvo a su primer hija. Sin embargo, parece que todo eso quedó en el pasado y ahora está enfocado en seguir cosechando una relación sana y llena de amor con su esposa Ángela Aguilar .

Y es que, durante una entrevista concedida a la periodista de espectáculos Flor Rubio, habló sobre sus exparejas, revelando que ha aprendido de ellas y ahora su enfoque está en “no meter el pie a nadie”.

¿Quiénes han sido las novias de Christian Nodal?

Cabe mencionar que, desde que se hizo famoso, se le han conocido al menos seis parejas. La primera de ella fue Luisa Fernanda Macías, una relación que no fue mediática, pues fue una novia que tuve durante su época en la preparatoria.

Posteriormente, en 2017, ya cuando Nodal era conocido, tuvo una relación con Estibaliz Badiola, una cantante y modelo originaria de Tijuana, Baja California. Dos años después, en 2019, el intérprete de “Botella Tras Botella” comenzó a tener un romance con María Fernanda Guzmán, hija del exfutbolista Daniel ‘Travieso’ Guzmán.

Posteriormente, en 2020, Belinda fue la nueva conquista de Christian Nodal. Esta relación fue una de las más mediáticas de todas, pues incluso llegan a estar comprometidos, pero en febrero de 2022 anunciaron su ruptura. Varios meses después, en junio del mismo año, Cazzu y el sonorense hicieron oficial su noviazgo y un año después, en septiembre de 2023 nació su hija Inti.

Cuando todo parecía que iba más que bien, la argentina y el mexicano terminaron su relacional el 23 de mayo de 2024. El 10 de junio del mismo año, Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación a través de un publicación exclusiva para la revista Hola! USA.

Christian Nodal habla como nunca de sus exparejas

Ahora, el cantante de 26 años de edad señaló que ya no está en sus planes voltear a ver el pasado y contó que ya aprendió de sus errores: “Todas las personas que han estado involucradas y con las que yo me he involucrado ya todo el mundo tiene su vida, todo el mundo está siguiendo su rumbo. A mí no me interesa meter el pie a nadie no me interesa yo creo que ya quien quedó como el bueno o el malo o la mala ya está de más, no quiero enfocarme eso (...) Yo decidí aprender de mis errores en general”, reveló a nuestra querida Flor Rubio.