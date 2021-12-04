Laura Bozzo admitió que estar prófuga de la justicia fue muy duro.

¿Laura Bozzo recibió propuestas para hacer una bioserie de su vida?

Laura Bozzo tiene actualmente un amparo que le impide ir a prisión por evasión fiscal, pero estuvo prófuga de la justicia durante varios meses, mismos que admite fueron muy duros.

"No se pueden imaginar lo que he pasado... ha sido muy duro, estoy tranquila, estoy en Acapulco, no estuve esos tres meses ahí, ahora estoy ahí gracias a las autoridades mexicanas, porque yo confío mucho en la justicia mexicana", dijo la presentadora peruana.

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Laura Bozzo podría tener su bioserie

Laura Bozzo tiene propuestas para llevar su vida a una serie, donde sacará a relucir los capítulos más escandalosos de su vida como aquella vez que vivió arresto domiciliario en Perú con su expareja Cristian Zuárez.

"Ya tengo tres propuestas, una empresa muy importante. Eso lo maneja Alejandra Palomera y vamos a ver qué pasa, una plataforma también se ha presentado", dijo la también abogada.

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