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FOTOS | Lupillo Rivera y Nodal, el fin de una rivalidad y ¿el inicio de una colaboración?

Se especula que habrá una colaboración musical entre Lupillo Rivera y Christian Nodal, rumor que emocionó a los fans.

Por: TV Azteca

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Crédito_ Instagram_ Cristy Nodal _ @cristy_nodal - 2021-02-18T162457.648.jpg
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