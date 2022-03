Padme Vidente predice que Christian Nodal y Manelyk tendrán un romance.

Manelyk González encendió las alarmas durante la presentación oficial de la canción Deposítame a dueto con Trixy Star, pues confesó su gusto por el cantante sonorense Christian Nodal.

Christian Nodal todavía no está casado con Belinda.

“No me gusta, ¡me fascina!, me encanta, ¡es un papasote! Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal? Es un papasote, tiene muchísimo talento y es estúpidamente millonario, Dios mío, ¡qué más!”, expresó la influencer durante la conferencia de prensa de su lanzamiento musical.

Recordemos que Christian Nodal se encuentra soltero tras su sonada ruptura de Belinda en febrero de este mismo año, cuya separación continúa dando de qué hablar por los tatuajes del sonorense.

¿Habrá romance entre Manelyk y Christian Nodal?

Las recientes predicciones de nuestra querida Padme Vidente apuntan a que Manelyk y Nodal tendrán un fugaz romance lleno de pasión.

Fue a través de sus redes sociales oficiales, donde la vidente realizó inéditas predicciones para toda su familia cósmica.

“Sí se va a dar un ‘match’, va a ser una relación bastante pasional y estable que vamos a ver durante algunos meses, pero no va a ser una relación larga”, declaró.

Tal parece que el intérprete de Adiós Amor aplicará un “clavo saca a otro clavo”, pues vivirá un corto e intenso noviazgo con la influencer mexicana.

“Manelyk va a poder cumplir ese sueño erótico que ha tenido desde hace mucho tiempo”, expresó Padme Vidente en sus redes sociales.

En su momento, algunos fans especularon sobre el regreso del cantante de música regional mexicana con su ex María Fernanda Guzmán, pero todo apunta a que Christian iniciará una relación sentimental con Manelyk.

Por su parte, Belinda no ha dado pistas de un nuevo noviazgo, pues tal parece que se encuentra pensando en la devolución de su lujoso anillo a su ex Nodal.

