Christian Nodal dedica controversial mensaje en concierto. (VIDEO)

Tras haber roto su compromiso con Belinda, Christian Nodal no se ha quedado callado y manda mensajes en cada concierto.

Y es que el cantante de regional mexicano le dijo a sus fans que le habían pagado mal en el amor, pero había encontrado la forma de vengarse.

” ¿A alguien de ustedes le han pagado mal en el amor? A mí también... la cuestión va que, como decía el chavo, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena... pero ustedes ya saben lo feo que es eso, ¿no? Entonces les cuento que me vengué y me vengué bien”, dijo contundentemente el cantautor.

Todo apunta a que aquella confesión era una indirecta para Belinda, pero esta no es la primera vez que se cree que Nodal envía indirectas a su ex.

Christian Nodal mandaría varias indirectas a Belinda

Hace unos días salió a la luz otro video, mismo donde Nodal hablaba sobre el origen de una canción e hizo una referencia a la razón monetaria por la que supuestamente terminó con la estrella pop.

“La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad”, dijo Nodal durante su concierto en Honduras.

La pareja planeaba llegar al altar en este 2022, pero el 13 de febrero que le intérprete de ‘Adiós Amor’ confirmó que habían decidido darle fin a su compromiso y a su relación como pareja.

A menos de un mes de su separación, aún se desconocen los motivos por los cuales la pareja decidió terminar su relación amorosa.

