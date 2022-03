Niño sorprende cantando idéntico a Mon Laferte el tema ‘Mi Buen Amor’. (VIDEO)

Norma Monserrat Bustamante Laferte, mejor conocida como Mon Laferte, es una de las cantantes más queridas de Latinoamérica, cuya música es escuchada por millones de personas y ocupa los primeros puestos de popularidad.

¡Mon Laferte nos visitó en el foro para platicarnos sobre su último material que recoge todos sus éxitos!

La cantante chilena también ha conquistado el corazón de los más pequeñitos y así lo dejó ver un menor nadando en las aguas termales de Churín en Perú.

“Mi buen amor, si no quieres regresar, ¿por qué vuelves buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche”, canta el niño a la orilla de la alberca, generando las reacciones positivas de múltiples personas.

El tema Mi Buen Amor interpretado por este niño, captó la atención de las personas a su alrededor, quienes quedaron boquiabiertos y reaccionaron con tiernos comentarios.

“¡Qué hermoso!”, se escucha a una mujer expresar al final del video que cuenta con millones de reproducciones en TikTok.

Mon Laferte reacciona al niño viral de TikTok

El video del pequeñito cantando Mi Buen Amor llegó hasta la vista de Mon Laferte, quien apareció en la caja de comentarios con emojis de corazón y de aplausos.

“Mi buen amor”, escribió la chilena en la caja de comentarios del filme cautivada por las notas altas del pequeño.

Llamó la atención que el niño también tiene un tono de voz similar al de la cantante chilena, pues incluso parece que la misma Mon Laferte está cantando dentro del balneario.

Mi Buen Amor no es el único éxito que destaca en la carrera artística de Mon Laferte, pues también destacan otros temas como Tu falta de querer, Amárrame, Amor completo y más.

Y mientras la música de la cantante latina es un fenómeno viral en TikTok y otras plataformas digitales, ella se mantiene enfocada en su maternidad.

Mon Laferte compartió la primera foto en Instagram junto a su bebé el pasado 20 de febrero, asegurando que nunca se sintió más feliz en toda su vida: “¡Soy la más feliz del planeta!”.

