Papás de Christian Nodal son demandados por presunto fraude genérico.

La historia de Christian Nodal y su exdisquera Universal Music comenzó el 12 de enero de 2017, cuando el cantante, a través de sus papás, firmó un contrato para grabar discos, hacer videoclips y más.

Universal Music le dio recursos económicos a Nodal y a su familia para hacer videos de temas como Nace un borracho y Dime cómo quieres, mismos que han sido materia de controversia desde noviembre del año pasado.

La empresa del papá del cantante sonorense , desde donde se gestiona toda la carrera de Christian, firmó un contrato el 8 de septiembre de 2020, donde reconoció a Universal Music como titular de la obra Nace un borracho y más temas.

El 11 de noviembre de 2021, Christian Nodal y sus papás entablaron una demanda en el juzgado octavo de distrito para reclamar la titularidad, no solo de los mencionados videos, sino de más canciones como Adiós amor, Probablemente, Te fallé, Yo no sé mañana, Eres, Te voy a olvidar, Me dejé llevar, No te contaron mal, De los besos que te di, Amor tóxico y más.

Te puede interesar: Captamos a José Manuel Figueroa saliendo de ‘El Torito’. ¿Qué sucedió?

Demandan a los papás de Christian Nodal

Los abogados de parte de Universal Music se presentaron en la fiscalía para montar una denuncia por presunto fraude genérico en contra de los papás de Christian Nodal, por ser ellos quienes firmaron el contrato.

Se ha dado a conocer que los padres de Christian Nodal son acusados de simular contratos que buscan atribuir a Christian Nodal la titularidad de sus obras, propiedad de Universal Music.

Además, los progenitores del cantante sonorense enfrentan una demanda por presuntamente realizar fraude genérico y engañar a Universal Music, obteniendo un lucro indebido.

Según Universal Music, los papás de Nodal presentaron documentos apócrifos donde reconocen a Christian como titular de temas y videoclips que grabó con su antigua disquera.

También te puede interesar: Ángela Aguilar confirma gran amistad con ex de Christian Nodal.