Christian Nodal posa con su bebé por primera vez (FOTO)

Más de un mes ha pasado desde que Julieta Emilia Cazzuchelli y Christian Nodal le dieron la bienvenida a su primera hija, la cual llegó a este mundo a mediados de septiembre para colmarlos de dicha y felicidad.

La pareja está que no cabe de la emoción por el nacimiento de su bebé, es por eso que cada que pueden comparte detalles de su primogénita, algo que sin duda tiene vueltos locos a sus seguidores.

¡EN EXCLUSIVA! Los proyectos de Nodal y su tatuaje de Belinda.

Te puede interesar: ¿Cómo se llama la hija de Cazzu? Christian Nodal revela el nombre

¿Cazzu mostró su figura post parto? Hace unos días, Julieta Emilia Cazzuchelli mostró su figura a poco más de un mes de haber dado a luz a su pequeña hija. La trapera argentina realizó una sesión de fotos en las que por primera vez dejó ver su figura tras convertirse en madre.

También te puede interesar: FOTOS | Nodal posa con su bebita en brazos

‘La Nena Trampa’ acompañó su publicación con un emoji en forma de corazón, eso generó la inmediata reacción de sus seguidores quienes resaltaron lo bien que se ve a poco más de un mes de haber parido.

“Hermosa como siempre”, “Cazzu estás hermosa”, “Hermosísima”, “Lista para el otro bebé”, “Qué mujer tan guapa”, “Qué bella mamita”, fueron solo algunos de los comentarios de sus fans.

Te puede interesar: Peso Pluma y Nodal comparten estudio y las redes sociales explotan

¿Christian Nodal posó con su bebé?

Hasta ahorita son pocos los detalles que la pareja ha revelado de su hija, incluso se desconoce su rostro. Sin embargo, Cazzu compartió una imagen en la que aparece Christian Nodal en el interior de un avión privado viendo hacia la ventana al mismo tiempo que le planta un hermoso beso a su pequeña y la abraza.

Cazzu no reveló detalles de su viaje ni a dónde se dirigían; no obstante, el intérprete de “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos”, “Vivo en el 6", “Cumbión dolido”, entre otras, sí dio algunas pistas en sus redes sociales, dejando entrever que se dirigían a nuestro país, pues se dijo ansioso por reencontrarse con su público de Toluca, Tlaxcala, Guadalajara y Veracruz, donde próximamente se presentará el cantautor mexicano.