Christian Nodal prepararía documental para contar su verdad

Christian Nodal no solo es el cantante de regional mexicano más popular de los últimos tiempos, también el más controvertido, esto gracias a su vida amorosa, misma que tantas veces lo ha puesto en el ojo del huracán.

Hace unos meses, Christian Nodal sostenía un romance con Julieta Emilia Cazzuchelli, quien es la madre de su hija Inti. Sin embargo, después de algunos meses de relación, el sonorense confirmó su ruptura por motivos que siguen ajenos.

No obstante, la cosa no quedó ahí y el intérprete de “Botella Tras Botella’, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Adiós Amor”, “Cumbión Dolido”, entre otras, anunció a las pocas semanas su relación con Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio de forma inesperada, el pasado 24 de julio.

¿Christian Nodal prepara documental?

A dos meses de haberse convertido en el flamante esposo de Ángela Aguilar, Christian Nodal sigue cosechando éxitos con su música y también con su reciente gira “Pa’l Cora Tour”.

Pero al parecer tiene entre manos otro ambicioso proyecto que no está relacionado con su música, pues estaría pensando en debutar en el cine, lanzando su propio documental.

¿De qué trataría su documental?

Este fin de semana, Christian Nodal se volvió tendencia, después de que trascendieron las primeras imágenes de su viaje a Argentina y de su reencuentro con Cazzu e Inti.

Durante una charla con el programa en línea “Molusco TV”, el esposo de Ángela Aguilar compartió que está trabajando en la producción de un documental que hable de todo el esfuerzo que hay detrás de “Pa´l Cora”, álbum con el que está conquistando diversas ciudades del mundo.

“Yo lo quiero sacar para cuando se termine de concretar mi álbum. De cómo viene la creación de cada tema, las composiciones, viene de pe a pa”, explicó el sonorense y detalló que este proyecto está pensado para mostrar su faceta arriba del escenario, no así su vida personal.