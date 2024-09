Así se burló Christian Nodal de Belinda tras su accidente en la pasarela; este fue el mensaje

En las últimas horas Belinda se ha convertido en tendencia en redes sociales, y es que la famosa cantante vivió una aparatosa caída que ha sido vista por millones de personas al suceder en plena pasarela durante un desfile de moda. Por ello, su expareja Christian Nodal habría aprovechado esta oportunidad y lanzado una indirecta para quien llamó ‘el amor de su vida’.

El supuesto mensaje que Christian Nodal envío a Belinda

Los fans de Belinda y Christian Nodal enloquecieron, pues todo parece indicar que el intérprete de ‘Ya No Somos Ni Seremos’ envió un mensaje a su ex tras su bochornoso accidente. Aunque claro, este fue a manera de indirecta pues hace más de dos años que la pareja no tiene comunicación, desde que terminó su relación.

El supuesto mensaje que Nodal le envió a la intérprete de ‘Cactus’ fue un sutil ‘Déjese caer’. El video fue compartido en sus redes sociales y al decirlo, Christian muestra una expresión de burla, además de que fue compartido solo unos minutos después de que Belinda se hiciera viral.

“Este es un llamado para toda mi raza de Sonora, que se deje caer a Phoenix, con el ‘Pa’l Cora Tour’, los amo mucho y ahí los espero”, fue el anuncio de Nodal que despertó polémica entre muchos internautas. Algunos aseguran que se trata de una coincidencia, mientras que otros señalan que el cantante siempre hace bromas y referencias a Belinda, aunque después se arrepiente y borra sus publicaciones.

La caída de Belinda fue algo inesperado para muchos de los espectadores del desfile en donde se presentó la artista la noche del pasado lunes 23 de septiembre, e incluso la misma cantante compartió una broma al respecto en sus redes sociales, aunque muchos destacaron la acción de la brasileña Anitta, quien ayudó a la mexicana a levantarse y continuar con el espectáculo.