Señalan a Christian Nodal de no cumplir promesa a fan hospitalizada.

El pasado fin de semana se viralizó la historia de un maestro que recibió una camioneta por parte de Christian Nodal, deuda pendiente que el sonorense tenía con su profesor de la juventud.

Tras la historia que conmovió a todos en las redes sociales también se han dado a conocer otras deudas pendientes por parte del sonorense.

Tal es el caso de Linda, una mujer que quedó desilusionada con Christian luego de promesas sin cumplir y de esfumarse de la noche a la mañana.

Según la cuenta Va Por Linda, el intérprete de Adiós Amor se comprometió a donar 1 millón de pesos a Linda para cubrir los gastos de sus operación.

Linda tiene un tumor cerebral, pero quedó sumamente desilusionada cuando Christian Nodal “desapareció" sin el apoyo prometido.

“Ojalá así le cumpla a Va Por Linda cuando muy formal se ofreció a apoyar con los gastos de su cirugía del tumor cerebral y después desapareció... sé que no tiene ninguna obligación o responsabilidad, pero no hubiera ilusionado a Linda y a la familia con la esperanza de ayudar y después desaparecer... no cumplió su promesa”, se lee una leyenda en la cuenta de Instagram Va Por Linda.

Exhiben a Christian Nodal con capturas de pantalla

La cuenta de Instagram La Camaleona dio a conocer algunas capturas de pantalla donde Christian Nodal se compromete a pagar los gastos médicos de Linda; sin embargo, el cantante de música regional mexicana habría bloqueado a la enferma de las redes.

“Yo estoy seguro que antes del 21 puedo mandarte el millón y creo que lo de las donaciones se pueden usar para los gastos fuera de la operación”, se lee una conversación de los familiares de Linda con Christian Nodal.

En otro de los mensajes, Christian Nodal revela que está dispuesto a hacerse “cargo de todo”.

“Hola. ¿Qué se necesita? Yo me hago cargo de todo”, se puede leer en otra captura de pantalla tomada desde Facebook, aunque Nodal no ha confirmado que sea verdadera.

