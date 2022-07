Belinda se deja ver al borde de las lágrimas en reciente VIDEO.

Belinda continúa dando de qué hablar entre sus fanáticos, luego de visitar México y cantar en el Machaca Fest. La española pisó tierras aztecas desde su ruptura de Christian Nodal en febrero de este año, así que fue bien recibida por decenas de personas que corearon sus canciones.

¡Belinda nos revela EN EXCLUSIVA motivos por los que se muda a España!

Es bien sabido que la intérprete de Bella Traición no ha pasado por el mejor año, pues así hablaba de su separación de Christian en una entrevista para Ventaneando en mayo de 2022.

“Han sido momentos complicados. No quiere decir que haya sido fácil porque no todo es felicidad y no todo es alegría o cosas bonitas. Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida”, expresaba al programa de nuestra querida Pati Chapoy.

Luego de la ruptura, la cantante ha regresado a la actuación, la música, las campañas y hasta las entrevistas en programas de televisión.

Belinda se deja ver muy sensible en nuevo video... ¿es por Nodal?

Belinda terminó las grabaciones de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, por lo que no pudo evitar hacer un par de pucheros ante la cámara.

El momento fue capurado por su gran amigo Guillermo Pfening, con quien comparte créditos en la serie española.

"Último día”, expresa Guillermo mientras le planta un beso a Belinda en la frente al interior de un automóvil.

La primera temporada de Bienvenidos a Edén se estrenó el pasado 6 de mayo de 2022 con un total de 8 capítulos.

Entre el reparto se encuentran Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda, Albert Baró y entre otros.

La serie fue creada y escrita por Joaquín Górriz y Guillermo López, así como dirigida por Daniel Benmayor y Menna Fité. Ante el éxito de la primera temporada, Belinda y otros actores del elenco regresaron a tierras españolas para grabar la segunda temporada.

