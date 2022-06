¡¿Qué?! Christian Nodal se arrepiente y así le ofrece disculpas a J Balvin.

Christian Nodal cumplió su palabra y lanzó este sábado la “tiradera” (Girasol) en contra de J Balvin, después de la bronca que protagonizaron a media semana en redes sociales, donde se tundieron con todo.

EXCLUSIVA. La demanda contra los padres de Christian Nodal continúa.

Sin embargo, el intérprete de “Adiós Amor” se arrepintió del tema que compuso en contra de J Balvin, el cual lleva por nombre “Girasol”, así lo confesó ayer en un concierto que ofreció en Morelia, Michoacán, donde admitió que estaba arrepentido de haberla escrito, pero ya no había marcha atrás.

Christian Nodal ya habló con J Balvin

“Me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararlo, va a salir”, dijo el ex de Belinda y además aseguró que él y el cantante colombiano ya aclararon las cosas, incluso, aconsejó a sus fans no ser “mier…” con la gente y a ser empático.

“No hay que ser mier… en la vida, porque cuando se es mier… estas cosas son las que pasan, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas; respétense y respeten a los demás, hay que amarnos mucho, somos sólo una raza humana, no hay que hacernos mier… no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan”, expresó Christian Nodal durante su presentación.

El cantautor mexicano reiteró sus disculpas para el reguetonero y dijo que lo sucedido el miércoles pasado en redes sociales solo fue un referente de la inconsciencia que hay en el mundo, y admitió que todos cometemos errores.

Te puede interesar: Christian Nodal estrena canción que prometió componer contra J Balvin.

“Lo siendo mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pende…, yo la he caga… muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo”, añadió.

¿Qué dice “¿Girasol”, la canción que Nodal sacó en contra de J Balvin?

En la canción titulada “Girasol”, el cantautor mexicano se refiere a José Osorio (J Balvin) como “parcerito” y lo invita a reflexionar sobre las repercusiones de sus palabras y publicaciones en redes sociales.

“Abre los ojos y ve el poder que tienes, 50 millones vieron que te burlas de mí. ¿Quién te dio el derecho a burlarte del dolor ajeno?”, versa una estrofa de la canción que también hace alusión a Belinda y al trago amargo que sufrió tras su ruptura con la española, a quien menciona como la “innombrable”.

De igual forma, el intérprete de “Adiós amor” aseguró, que si su expareja quisiera proceder legalmente contra él, el resultado sería muy similar al veredicto final en el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard.

“Mi música es de ustedes, pero mi vida no, agradezco los consejos, pero ¿Quién los pidió?”, en referencia a todas aquellas personas que han hecho comentarios sobre la vida privada del cantante.

“A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi Flow, si ser naco es ser feliz, pues claro que lo soy”, dice otra parte de la canción.