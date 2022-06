¿Tatuajes falsos? VIDEO delataría el verdadero rostro de Christian Nodal.

Su apariencia ha generado todo tipo de comentarios y recientemente comenzó a divulgarse un video que delataría el verdadero rostro de Christian Nodal, como que tendría tatuajes falsos.

Hace poco el ex de Belinda había sido noticia por su nuevo look en su cabellera, lo que llevó a que hubiera todo tipo de memes como suposiciones de que a partir de esa nueva apariencia estaba buscando dejar atrás su relación con la actriz y cantante.

EXCLUSIVA. La demanda contra los padres de Christian Nodal continúa.

¿Cuál es el video que delata a Christian Nodal?

La filmación aconteció en el Aeropuerto de Hermosillo donde Nodal se estaba despidiendo de sus fans y en el medio de la situación una de ellas notó que uno de los tatuajes que tiene en el rostro no es de la artista Miona Barnett.

Vale decir, tal vez en defensa del cantante, que se desconoce cuándo se hizo este video y desde esa acción comenzaron las teorías respecto a cuándo se habría tatuado o no el cantante.

A pesar de esto Christian Nodal ya ha estrenado su nuevo look donde presume su cabello morado así como añadió dibujos de cruces en color negro y sí, en su video aparece con el símbolo de la comunidad Seri en el rostro. Se cree que el artista se despidió del rubio debido a que no le gustó que se burlaran de su estilo inspirado en la última colección de Dior, así como por la burla de J Balvin. A eso agreguemos que el cantante pudo haber dejado atrás su anterior look para dar fin a esos rumores que afirmaban que su cambio de apariencia se debía a un nuevo comienzo luego que terminara la relación con Belinda pero, en definitiva, aún no hay nada que podamos confirmar pues el no se ha expresado al respecto.