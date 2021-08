Christian Suárez defiende a su ex, Laura “N”, tras escándalo con la ley.

Christian Suárez, exesposo de Laura “N”, rompió el silencio en exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría y habló sobre la polémica que enfrenta la conductora peruana.

Recordemos que, la presentadora de televisión, fue acusada por presunto delito de depositaria infiel y no se tiene rastro de su paradero.

Sin embargo, Christian Suárez asegura que tiene una lista de contadores que podría exhibir, en caso de que Laura “N” sea privada de su libertad.

“Se toma una determinación primero de hacer público un arresto y hablar de tres años a diez años de prisión. Yo creo que una persona, que vivió lo que vivió, ese arresto injusto de Perú, pudo haber bajado del avión por su propios medios y entregarse a las autoridades. Me tocó estar en reuniones con los contadores en Perú en el año 2000, cuando yo la conozco, Laura no tiene paciencia para los números y no quiere saber nada”, expresó.

Christian Suárez asegura que Laura “N” sufriría en caso de ser detenida y privada de su libertad.

“Si a ella la encerrarán, estaríamos matándola. Si a Laura le llega a pasar algo, como ir a la cárcel, yo voy a dar nombres de los contadores y de mucha gente que tuvo que ver para que ella esté pasando estas cosas”, expresó el joven para este programa.

¿Por qué fue vinculada a proceso Laura “N”?

Laura “N” fue vinculada a proceso por delito fiscal tras vender un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que se garantizaba el pago de una deuda por 13 millones 769 mil pesos.

La peruana tiene orden de prisión preventiva, pero aún no ha sido detenida por no acreditar su domicilio permanente.

El paradero de Laura “N” es incierto, pero La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol una ficha roja para buscar, localizar y detener a la presentadora de televisión.

