¿Por qué fue vinculada a proceso Laura “N”?

El nombre de Laura Bozzo se volvió tendencia en todas las plataformas digitales tras darse a conocer que fue vinculada a proceso por delito fiscal.

La presentadora peruana vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que se garantizaba el pago de una deuda por 13 millones 769 mil pesos.

Según información de El Universal, la conductora cometió un delito denominado depositario infiel, mismo que se castiga con tres a nueve años en prisión.

El equipo de Laura Bozzo no ha mandado un comunicado oficial dando a conocer la situación de la peruana. Y es que, la presentadora, tiene orden de prisión preventiva pero aún no ha sido detenida por no acreditar su domicilio permanente.

La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó prisión preventiva para Laura, quien tiene que presentarse en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

¿Quién es la polémica presentadora Laura Bozzo?

Laura Cecilia Bozzo Rotondo es una mujer de 68 años nacida el 19 de agosto de 1920 en Perú. Cursó sus estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde obtuvo el título de abogada.

La artista se dio a conocer por sus programas estilo talk show, entre los que destacaron Las mujeres tienen la palabra, Laura, Intimidades, Laura de todos y muchos otros más.

En pleno 2021, la peruana tiene gran popularidad en todas las redes sociales, ya que tan solo en Instagram, cuenta con 643 mil seguidores.

Es en la red social de fotos y videos, donde la conductora presume momentos junto a sus dos hijas Victoria y Alejandra, además de otras imágenes relacionadas a su vida profesional.

Laura Bozzo también regresó a los talk shows a través de Youtube, donde cuenta con 12,600 suscriptores. La peruana toca temas crelacionadas a las cirugías, infidelidades, maquillaje y otros más.

