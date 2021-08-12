Vinculan a proceso a Laura “N” por delito fiscal.

Vinculan a proceso a Laura Bozzo por delito fiscal. La presentadora ya tiene orden de prisión preventiva, pero aún no ha sido detenida porque no acreditó su domicilio permanente.

La presentadora de televisión de origen peruano, vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de una deuda por 13 millones 769 mil pesos.

Este delito se denomina depositario infiel y se castiga con una pena de tres a nueve años en prisión a quienes lo cometen. Hace tres meses, Laura Bozzo había solicitado un acuerdo reparatorio para pagar el adeudo fiscal, informó El Universal.

En el caso de Bozzo, fue el juez en turno, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien ordenó prisión preventiva y deberá dar la cara en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez por no haber acreditado de forma fehaciente cuál era su domicilio, lo que representaría un riesgo de fuga de la presentadora.

Te puede interesar: Se reencuentra con su hijo, al que le obligaron a dar en adopción hace 66 años.

Las consecuencias legales del delito que presuntamente cometió

La figura de depositaria infiel es una de las medidas de la autoridad fiscal que provova varios perjuicios a la persona designada como depositario, si no cumple con el acuerdo establecido de manera previa.

El depositario es la persona física contribuyente que autoriza la autoridad fiscal para la guarda y custodia de los bienes muebles que están bajo embargo.

También podría interesarte: Empleada de sex shop frustra robo con juguete sexual.