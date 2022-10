Christopher Uckermann aclara si es el siguiente RBD en casarse.

Maite Perroni se casó hace unos días con Andrés Tovar en una hermosa unión en la que se dieron cita algunos exintegrantes de RBD, excepto Dulce María y Poncho Herrera, por lo que Christian Chávez y Christopher Uckermann son los únicos integrantes de la extinta agrupación que siguen solteros.

Uckermann reveló si será el próximo en contraer matrimonio y así dejar a Chávez como el único soltero de RBD. En un encuentro con los medios, el cantante y actor reveló que no es algo que esté descartado, pero dejó claro que por el momento no está en sus planes, al menos no a corto plazo.

“Es algo que he pensado, pero cuando sea el momento, no tengo prisa”, declaró el actor que interpretara a Diego Bustamante en el melodrama.

Christopher Uckermann se encuentra muy feliz y desde hace dos años tiene una relación con su novia Samantha, quien nada tiene que ver con el medio del espectáculo; sin embargo, aún no piensan en dar el siguiente paso en su relación.

“(¿Boda?) No todavía no (platicamos de eso) todavía nada de (anillo). No (nos da miedo) yo creo que cuando sea el momento, yo fluyo con el momento y creo que aún no es momento. Ahorita quiero volver al medio”, recalcó.

¿Qué dijo sobre la ausencia de Dulce María? Como mencionamos al principio, los grandes ausentes en la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar fueron Dulce María y Poncho Herrera y esto dijo Christopher Uckermann al respecto.

“Dulce y Poncho, no sé, creo que no pudieron venir, pero estaban todos presentes y hablamos, incluso, si se daba algo. Todo puede pasar, no habíamos estado juntos como en esta ocasión desde hace mucho tiempo, la boda de Mai nos juntó casi a todos”, finalizó.