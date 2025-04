Christian Nodal descarta hacer un dueto con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar son la pareja del momento, pero no precisamente por sus exitosas carreras, sino por la polémica que envuelve a su romance.

En un reciente encuentro con los medios, Christian Nodal habló sobre sus nuevos proyectos profesionales, pero también sobre si hay en puerta una colaboración con su esposa.

Christian Nodal asegura estar viviendo una de las mejores etapas de su vida [VIDEO] Christian Nodal platicó en exclusiva con Flor Rubio sobre su presentación en la Plaza de Toros México... ¿Su esposa Ángela Aguilar estará con él en el escenario?

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su relación con la prensa?

El cantautor sonorense fue cuestionado sobre su lejanía con la prensa, a lo que respondió que “Con mi público yo siempre he estado muy cercano, siempre hemos tenido una muy buena afinidad, sobre todo con los fans. Con ustedes no tanto, ¿verdad? Porque siéndoles muy sincero, ustedes pueden ver desde fuera muchas cosas y probablemente no se imaginan cómo se siente desde acá adentro”.

“Creo que no estaba ni en un momento donde me sintiera emocionalmente o profesionalmente preparado para dar cara a tantas cosas feas que había. Y estaban pasando muchas cosas bonitas en la vida y siempre el enfoque era, pues más negativo. Por eso era como: ‘no me quiero jod… el día haciendo cosas buenas’, y, ¿me entiendes?, que había preguntas con doble sentido o con connotación negativa. Entonces, yo sí sentía como que tenía que esperarme y estar en un buen momento de mi vida para tener esa cercanía”, agregó.

¿Cuál es el rumor que más le ha afectado? El esposo de Ángela Aguilar confesó que hay un rumor en especial que le ha afectado, pero, para sorpresa de todos, nada tiene que ver con su vida sentimental.

“Que soy desafinado, creo que es lo peor que han dicho de mí. La verdad, yo sí afino mucho. No me gusta que digan que soy mal cantante”, aseguró el sonorense.

¿Habrá dueto con su esposa?

Christian Nodal aseguró que se vienen grandes duetos; sin embargo, dejó claro que por ahora no tiene en mente colaborar con su esposa.

“No viene un dueto con Ángela Aguilar. No, estuvimos haciendo un camping y Ángela también compone canciones, entonces estuvo, ahí tan involucrada como en tres canciones, pero no, no, no viene un dueto con Ángela”, aseveró.