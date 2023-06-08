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FOTOS | Clara Chía habla por primera vez sobre su estado emocional.

La joven novia de Gerard Piqué rompió su silencio sobre un duro proceso que atraviesa. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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