Ideas para decorar paletas de chocolate con las personajes de las Guerreras K-Pop
Ahora que viene el verano, es algo muy común optar por las paletas de helado, y así lo podrás hacer.
El verano acaba de empezar y esto trae aparejado la llegada de la ola de calor y temperaturas extremas y agobiantes; por lo que estará la necesidad de refrescarse en todo momento para evitar golpes de calor. Además, hay que poner el foco en los más pequeños quienes buscarán la manera de pasar las altas temperaturas y no hay dudas que unas ricas paletas heladas de chocolate son una gran opción, por lo que te vamos a dejar la receta, pero con el detalle que serán decoradas con la temática de las Guerreras K Pop.
Las paletas de helado son una gran opción para pasar el verano, teniendo en cuenta que son frescas, se pueden comer en cualquier momento y en especial, nos encontramos con muchos sabores y hasta se pueden hacer en casa, sin gastar tanto dinero. Además, a todos los niños les encantará y probablemente te pidan comer estos ricos postres.
Para que los más pequeños puedan comer un rico postre, tienes que saber que las paletas de helado de chocolate son la mejor opción, pero que no es necesario comprarlas, sino que las podrás hacer desde casa. Además, tienen la particularidad que están decoradas con las Guerreras K Pop, estos personajes que han logrado trascendencia mundial y que podrás hacer con estos pocos ingredientes y siguiendo el paso a paso.
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Ingredientes para las paletas de helado inspiradas en las Guerreras K Pop
- 500 gr de chocolate blanco para derretir
- Colorante vegetal morado pastel
- Colorante rosa pastel
- Colorante azul pastel
- Moldes para paleta
- Palitos de madera
- Perlitas comestibles
- Estrellas de azúcar
- Impresiones comestibles o decoraciones temáticas
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Paso a paso para las paletas de Guerreras K Pop
- Derretir el chocolate a baño María
- Dividr el chocolate en tres recipientes
- Agregar colorante rosa, azul y morado hasta obtener tonos pastel
- Verter el chocolate en los moldes para paletas
- Colocar los palitos de madera y agregar la decoración antes que endurezca
Refrigerar durante 20 minutos y desmoldar con cuidado
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