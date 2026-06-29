MasterChef 24/7: el truco infalible para quitar el olor a cebolla de las manos

Quien se ha plantado frente a una tabla de picar sabe que la cebolla es la base indiscutible de casi cualquier gran receta mexicana, desde un sofrito casero hasta la salsa más sofisticada de la alta cocina. Sin embargo, este noble ingrediente esconde un reverso incómodo que fastidia a profesionales y aficionados por igual: su penetrante aroma.

En el set de MasterChef 24/7 , donde los competidores pican vegetales a velocidades vertiginosas, el olor a azufre se adhiere a las manos y parece resistirse a cualquier cantidad de jabón de trastes.

El problema radica en los compuestos volátiles que la cebolla libera al ser cortada, los cuales reaccionan con la piel y penetran en los poros. Intentar tallarse las manos con agua caliente de inmediato suele ser el peor error, ya que esto abre los poros y fija aún más el tufo. Afortunadamente, las cocinas del reality guardan un truco científico y sumamente sencillo que resuelve el dilema en segundos sin gastar un solo peso.

¿Cómo quitar el olor a cebolla de las manos?

El método más efectivo y utilizado tras bambalinas no requiere de cremas caras ni de exfoliantes químicos, ya que para neutralizar el olor por completo, basta con frotar las manos bajo el chorro de agua fría utilizando un objeto de acero inoxidable. Puede ser la hoja de un cuchillo grande (con extremo cuidado), el reverso de una cuchara sopera o incluso el mismo borde de la tarja si es de este material.

La magia detrás de este son los compuestos de azufre que causan el mal olor se desprenden de la piel y se adhieren por atracción molecular a los metales del acero, desvaneciéndose al instante. La regla de oro es realizar el frotado de manera uniforme entre los dedos y las palmas durante unos treinta segundos, cuidando de no usar jabón en ese preciso momento para permitir la reacción limpia del metal.