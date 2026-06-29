¿Qué es un verrine? El platillo que puso a sufrir a los cocineros este domingo 28 de junio en MasterChef 24/7

El domingo de eliminación en MasterChef 24/7 subió la temperatura de las estaciones a niveles insospechados este 28 de junio. Cuando los 10 cocineros con delantal negro escucharon que los jueces les pedirían una joya la gastronomía francesa.

Los participantes tuvieron que enfrentarse a la preparación de un verrine , un sofisticado concepto que, detrás de su aparente simpleza visual, esconde una complejidad que puso a sudar a los cocineros.

¿Qué es el verrine, el platillo de MasterChef 24/7 este 28 de junio?

De acuerdo con la enciclopedia Larousse Cocina, un verrine consiste básicamente en un vaso grueso y sin pie, diseñado específicamente con una preparación culinaria individual en lugar de una bebida. Aunque hoy es un elemento común en la alta gastronomía, fue el célebre pastelero francés Philippe Conticini el pionero en revolucionar el orden de los postres al presentarlos en este formato.

La magia de este plato radica en su versatilidad, ya que existen vasos isotérmicos de doble pared que mantienen la temperatura ideal de los alimentos, resultando perfectos para exhibir lindas capas de frutas en jalea, granizados, espumas ligeras y smoothies.

El desafía contrarreloj en MasterChef 24/7 este domingo de eliminación La prueba de esta noche no solo exigió un balance perfecto de sabores, sino una precisión exacta en el montaje. En el reto por equipos, cada team tuvo la misión de diseñar y ejecutar su propia versión de este platillo francés integrando Lechera, para un total de siete comensales especiales . Sin embargo, la verdadera complicación vino con la logística impuesta por el jurado: los equipos dispusieron de apenas 35 minutos totales y tuvieron que cocinar bajo la extenuante modalidad de relevos.

Esta dinámica impidió que los integrantes trabajaran juntos en la línea, obligándolos a confiar en el avance del compañero anterior. Lograr que las texturas cuajaran a tiempo y que las capas no se mezclaran dentro del vaso se volvió una misión casi imposible bajo la presión del cronómetro.

