Estos son TODOS los invitados en MasterChef 24/7 este domingo 28 de junio

La cocina más famosa del México se viste de gala y emoción este domingo 28 de junio, pues la atmósfera en el foro de MasterChef 24/7 es de pura supervivencia, ya que en la cuerda floja están 10 cocineros que portan el temido delantal negro, lo que augura una de las jornadas de expulsión más dramáticas e impredecibles de toda la temporada.

Y, para elevar el nivel, esta noche el programa cuenta con tres invitados especiales de auténtico peso pesado dentro del historial del formato: Germán Montero (orgulloso ganador de la edición Celebrity 2021), Germán Montero Jr. (triunfador de la versión Junior 2022) y la carismática Lis Vega (de Celebrity 2023). Estos tres cocineros regresan para ponerse los delantales de capitanes y liderar un crucial reto por equipos que definirá el destino de los sentenciados.

La presión para los líderes y sus cocineros alcanzará el punto máximo al momento del servicio, ya que los comensales especiales encargados de calificar las propuestas culinarias serán los cuatro Maestros del Fuego del Mundo MasterChef.

Con los paladares más exigentes de la televisión mexicana sentados a la mesa y el legado de tres campeones en juego, la noche de este domingo promete ser un viaje de adrenalina pura donde el orgullo y la permanencia se cocinarán a fuego directo.

¿Quiénes tienen delantal blanco y delantal negro este domingo 28 de junio?