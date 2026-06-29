5 diseños de piñatas caseras de Buzz Lightyear de Toy Story: ideal para los cumpleaños de los niños

Las piñatas son recipientes de cartón, papel maché, barro u otro material que se cuelgan en lo alto y que tienen un fin festivo, debido a que en su interior se colocan todo tipo de sorpresas. Si bien era una tradición de los aztecas para otro tipo de celebraciones, en la actualidad se usan mucho para las fiestas de cumpleaños infantiles que se decorarán de acuerdo a la temática elegida por los niños. En este caso, ante el estreno de Toy Story 5, no podrá faltar la piñata de Buzz Lightear y que será fácil de hacer.

En todo cumpleaños infantil no pueden faltar las piñatas y es que es un momento muy esperado por los más pequeños, en especial para quien cumple años, y es que aguarda romper la piñata para que todos puedan recoger sus dulces y disfrutar de todas las sorpresas que se pueden colocar. Por otro lado, la temática irá cambiando, según los gustos de cada uno y a la tendencia que esté vigente.

Hace algunas semanas atrás se estrenó la quinta entrega de Toy Story, una de las películas animadas más taquilleras de la historia y que ha logrado ganarse el cariño de todas las generaciones. Este film que cuenta las aventuras de Woody, Buzz Lightyear vuelve a estar en el foco y en esta ocasión, te vamos a dejar cómo hacer unas piñatas sobre este personaje.

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Cuáles son los 5 diseños de piñatas de Buzz Ligthyear

En este caso, te vamos a compartir cinco ideas para que puedas hacer una piñata sobre Buzz Lightyear y que dependerá de su tamaño, del diseño que quieras elegir y que no te llevará demasiado tiempo. Podrás optar entre:



Su versión sin el casco que lo protege

Buzz Lightyear con el casco y las alas expandidas

Buzz Lightyear en una versión diferente a la de la película

Buzz Lightyear en posición de pelea

Estos son los diseños de piñatas de Buzz Lightyear pic.twitter.com/tUjFZu51Sb — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 23, 2026

Cuáles son los materiales que necesitas