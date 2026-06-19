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Prepara un pastel de durazno inspirado en las Guerreras K Pop: ideal para sorprender a los más chicos

No es necesario ser un experto en repostería para lograr un rico pastel.

Prepara un pastel de durazno inspirado en las Guerreras K Pop: ideal para sorprender a los más chicos
|Canva/Instagram @dulce_amelia2024

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

En los cumpleaños infantiles hay cosas que no pueden faltar y estamos hablando de una decoración acorde a ciertos personajes, como así tampoco un delicioso pastel y una buena piñata. Es que uno de los momentos más esperados por los más pequeños es el corte del pastel que seguramente tendrá alguna temática en especial. Las Guerreras K Pop se han convertido en tendencia y que han trascendido las pantallas y por eso, te vamos a compartir la decoración con durazno y que será fácil de hacer.

Los pasteles de cumpleaños infantiles se caracterizan por estar compuestos de bizcochos, son bañados con una crema y que su relleno está repleto de algunos ingredientes como mermeladas, chocolate, ganache y hasta frutas. Además, la decoración irá cambiando de acuerdo a los gustos de cada niño, ya que hay algunos personajes que están siendo tendencia como el caso de las Guerreras K Pop y que han logrado trascender la pantalla.

Las Guerreras K Pop han irrumpido en la actualidad, incluso en el mundo de la gastronomía y que esto se ha podido ver en el ámbito de la repostería y los pasteles. Ante esto, surge una propuesta que es irresistible y que les encantará a todos y estamos hablando de un pay de duraznos inspiradas en estos personajes. Esta receta se caracteriza por una combinación de sabores, con una masa crujiente, relleno aromático y con detalles decorativos.

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Ingredientes para el pastel de durazno de Guerreras K Pop

Para la masa:

  • 2 tazas de harina de trigo
  • 1 cda de sal
  • 1 cda de azúcar
  • 180 gr de mantequilla fría
  • 4 a 6 cdas de agua

Para el relleno

  • 6 a 8 duraznos maduros, pelados y cortados en gajos
  • ½ taza de azúcar
  • 2 cdas de maicena
  • Jugo de medio limón
  • 1 cda de canela
  • 1 pizca de nuez moscada

Cómo hacer el pastel de durazno de Guerreras K Pop

  1. Mezclar 2 tazas de harina de trigo, 1 cda de sal y de azúcar y luego incorporar la mantequilla cortada en cubos
  2. Añadir el agua hasta formar una bola homogénea, envolver en un plástico y refrigerar por 30 minutos
  3. Extender la masa sobre una superficie enharinada y forrar un molde de 23 cm
  4. Reservar una porción para crear el enrejado superior y prehornear a 180° C por 10 minutos
  5. Bordar el pay con crema batida en forma de ondas suaves usando una duya
  6. Colocar gajos de durazno frescos en el centro para resaltar el relleno
  7. Agregar sprinkles en forma de estrellas y notas musicales en tonos pastel
  8. Insertar los toppers temáticos

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