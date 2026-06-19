Prepara un pastel de durazno inspirado en las Guerreras K Pop: ideal para sorprender a los más chicos

En los cumpleaños infantiles hay cosas que no pueden faltar y estamos hablando de una decoración acorde a ciertos personajes, como así tampoco un delicioso pastel y una buena piñata. Es que uno de los momentos más esperados por los más pequeños es el corte del pastel que seguramente tendrá alguna temática en especial. Las Guerreras K Pop se han convertido en tendencia y que han trascendido las pantallas y por eso, te vamos a compartir la decoración con durazno y que será fácil de hacer.

Los pasteles de cumpleaños infantiles se caracterizan por estar compuestos de bizcochos, son bañados con una crema y que su relleno está repleto de algunos ingredientes como mermeladas, chocolate, ganache y hasta frutas. Además, la decoración irá cambiando de acuerdo a los gustos de cada niño, ya que hay algunos personajes que están siendo tendencia como el caso de las Guerreras K Pop y que han logrado trascender la pantalla.

Las Guerreras K Pop han irrumpido en la actualidad, incluso en el mundo de la gastronomía y que esto se ha podido ver en el ámbito de la repostería y los pasteles. Ante esto, surge una propuesta que es irresistible y que les encantará a todos y estamos hablando de un pay de duraznos inspiradas en estos personajes. Esta receta se caracteriza por una combinación de sabores, con una masa crujiente, relleno aromático y con detalles decorativos.

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Ingredientes para el pastel de durazno de Guerreras K Pop

Para la masa:



2 tazas de harina de trigo

1 cda de sal

1 cda de azúcar

180 gr de mantequilla fría

4 a 6 cdas de agua

Para el relleno



6 a 8 duraznos maduros, pelados y cortados en gajos

½ taza de azúcar

2 cdas de maicena

Jugo de medio limón

1 cda de canela

1 pizca de nuez moscada

Cómo decorar un pastel de durazno de Guerreras K Pop pic.twitter.com/gkeWt3SqjU — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 18, 2026

Cómo hacer el pastel de durazno de Guerreras K Pop