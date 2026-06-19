Prepara un pastel de durazno inspirado en las Guerreras K Pop: ideal para sorprender a los más chicos
No es necesario ser un experto en repostería para lograr un rico pastel.
En los cumpleaños infantiles hay cosas que no pueden faltar y estamos hablando de una decoración acorde a ciertos personajes, como así tampoco un delicioso pastel y una buena piñata. Es que uno de los momentos más esperados por los más pequeños es el corte del pastel que seguramente tendrá alguna temática en especial. Las Guerreras K Pop se han convertido en tendencia y que han trascendido las pantallas y por eso, te vamos a compartir la decoración con durazno y que será fácil de hacer.
Los pasteles de cumpleaños infantiles se caracterizan por estar compuestos de bizcochos, son bañados con una crema y que su relleno está repleto de algunos ingredientes como mermeladas, chocolate, ganache y hasta frutas. Además, la decoración irá cambiando de acuerdo a los gustos de cada niño, ya que hay algunos personajes que están siendo tendencia como el caso de las Guerreras K Pop y que han logrado trascender la pantalla.
Las Guerreras K Pop han irrumpido en la actualidad, incluso en el mundo de la gastronomía y que esto se ha podido ver en el ámbito de la repostería y los pasteles. Ante esto, surge una propuesta que es irresistible y que les encantará a todos y estamos hablando de un pay de duraznos inspiradas en estos personajes. Esta receta se caracteriza por una combinación de sabores, con una masa crujiente, relleno aromático y con detalles decorativos.
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Ingredientes para el pastel de durazno de Guerreras K Pop
Para la masa:
- 2 tazas de harina de trigo
- 1 cda de sal
- 1 cda de azúcar
- 180 gr de mantequilla fría
- 4 a 6 cdas de agua
Para el relleno
- 6 a 8 duraznos maduros, pelados y cortados en gajos
- ½ taza de azúcar
- 2 cdas de maicena
- Jugo de medio limón
- 1 cda de canela
- 1 pizca de nuez moscada
Cómo decorar un pastel de durazno de Guerreras K Pop pic.twitter.com/gkeWt3SqjU— ShowMundial (@ShowmundialShow) June 18, 2026
Cómo hacer el pastel de durazno de Guerreras K Pop
- Mezclar 2 tazas de harina de trigo, 1 cda de sal y de azúcar y luego incorporar la mantequilla cortada en cubos
- Añadir el agua hasta formar una bola homogénea, envolver en un plástico y refrigerar por 30 minutos
- Extender la masa sobre una superficie enharinada y forrar un molde de 23 cm
- Reservar una porción para crear el enrejado superior y prehornear a 180° C por 10 minutos
- Bordar el pay con crema batida en forma de ondas suaves usando una duya
- Colocar gajos de durazno frescos en el centro para resaltar el relleno
- Agregar sprinkles en forma de estrellas y notas musicales en tonos pastel
- Insertar los toppers temáticos