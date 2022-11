Pareja de Coco Levy confiesa que el productor toma terapia psicológica.

Sussan Tauton Thomas revela que Coco Levy asiste a terapia. ¿Por qué?

¿Coco Levy está sometido a terapia psicológica, luego de haber sido acusasdo de abuso sexual por las actrices Danna Ponce y María Bobadilla? Así lo confirma su pareja Sussan Tauton, quien rompe el silencio en exclusiva para nuestro programa Ventaneando.

“Está en terapia. Gracias a Dios tiene mucha gente que lo ayuda: yo estoy atrás, Talina está apoyando. Hay días en los que se cae y hay días en los que se levanta. Ha estado aprendiendo que uno se puede caer, se vale caerse y se vale sentarse a llorar. Se vale respirar y seguir adelante”, dijo.

“La efecta en el ánimo y le afecta en el corazón sentirse señalado con el dedo cuando no tiene nada... si hay una persona caballerosa y correcta... él es tan educado”, continuó.

Te puede interesar: Belinda debutó por lo alto en el 2000’s Pop Tour.

Coco Levy enfrentaría crisis económica

Pero el proceso ha afectado al hijo de Talina Fernández, no solo en lo psicológico, sino también económicamente, pues fue despedido sin finiquito alguno de Videocine, donde habrían ocurrido los hehcos narrados por las víctimas, así que ahora no puede costearse un lugar para vivir.

“Esta mudanza que ves son las cosas de Cococ porque no puede pagar una renta en estos momentos porque está sin trabajo. Pagarle a un abogadopara enfrentar esto.... es una locura. Si creen que Talina nada en billetes, no es así, así no es la vida. Ella trabaja a sus 78 años, cada mañana se levanta a trabajar porque tiene que seguir trabajando”, expresó.

La también actriz comparte que tanto para sus hijas, como para las hijas de Coco, no ha sido fácil enfrentar estos señalamientos.

“Coco ha trabajado toda su vida para pagar las escuelas de sus hijas y para sacar adelante a sus hijas. Hemos llorado lágrimas de sangre buscando ayuda para pagarle a los abogados”, contó.

También te puede interesar: Alfredo Adame se niega a perdonar a sus agresores.