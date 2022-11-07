Belinda debutó por lo alto en el 2000’s Pop Tour.

El pasado fin de semana, Belinda debutó en el 2000's Pop Tour en la Arena Monterrey, donde sorprendió a todos los presentes al aparecer desde las alturas tocando la bateria, para después cantar algunos de sus grandes éxitos.

Durante su presentación también aprovechó para cantar el tema Sueño de ti al lado de Rodrigo Dávila y Billy Méndez de Motel.

Cabe destacar que, durante su visita a Monterrey, Belinda decidió no tener ningún encuentro con la prensa, pero Ventaneando sí pudo platicar con ella al final de su participación, cuando detuvo su camioneta par saludar a sus emocionados fanáticos.

Tras varios minutos de atender a sus fans, Belinda tuvo que partir y fue precisamente uno de sus seguidores, quien puso orden en el tumulto, aunque de una forma muy simpática.

Belinda repetirá su participación en el 2000's Pop Tour el próximo 17 de noviembre, pero ahora en la Ciudad de México. Otros artistas que también han participado en el evento son Paty Cantú, Motel, Kudai, Bacilos, Yahir, Pee Wee, Fanny Lu, Nikki Clan, Playa Limbo, Dulce María y Kalimba.

Ari Borovoy, lider de Bobo Producciones, ha confesado que llegó a un acuerdo con Belinda para que acepatara participar en los conciertos del 2000's Pop Tour.

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Paty Cantú desmiente rivalidad con Belinda

Por su parte, Paty Cantú negó una rivalidad con Belinda, asegurando que admira la trayectoria musical de la cantante española

"Para nada. Yo soy fan, respeto el trabajo de mis colegas y estoy emocionada de cantar sus canciones. Nos conocemos desde hace mucho, no convivimos tanto, pero eso no significa algo malo. Los escenarios son oportunidades para convivir de nuevo. Tenemos en común años de trabajar y como dijo ella: es una reina", dijo la cantante mexicana.

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