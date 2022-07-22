Raúl Reyes da detalles de los supuestos abusos en el grupo Menudo.

Raúl Reyes, hermano de Ray Reyes, celebró el reciente estreno del documental Menudo: Forever Young, en el que muchos de los miembros del legendario grupo expusieron abiertamente los abusos que sufrieron, y del que su propio hermano prometió dar cuenta, aunque su repentina partida ocurrida hace poco menos de un año, se lo impidió.

"Aquí participaron diez ex Menudos, esto no fue un documental enfocado para atacar a cierta persona, es un documental para quienes quisieran saber la historia de Menudo. Fue sorpresivo para mí que muchos de todos nosotros coincidieramos en ciertos puntos... muchos de ellos lo vivieron en carne propia", dijo Raúl a Ventaneando.

Raúl también contó que él fue testigo de las cansadas jornadas de trabajo durante su participación en Menudo.

"El documental es verídico porque es la verdad de ellos contra las especulaciones del pasado. Llegó el punto en que todo mundo coincidió en ciertos detalles. Por mí parte pude expresar lo que fue la explotación laboral de las jornadas que eran fuertísimas porque las trabajé... en eso se enfocó mi parte de la entrevista", continuó.

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Mamá de Ray Reyes no sabe que su hijo está muerto

Raúl Reyes revela un hecho que parte el alma. Y es que su madre desconoce que Ray murió, pues está enferma y temen que la noticia pueda perjudicarla.

"Mi mamá está ahorita en un estado de derrame cerebral: su memoria frontal la perdió. Ahora desconoce que Ray falleció. Tratamos de que todo fuera muy discreto para que ella no sufriera un doble impacto. Me duele tener que mentir, pero siempre le digo que está de viaje o en sus compromisos", contó a las cámaras de este programa.

"Yo trato de imaginar que Ray está vivo. Es la única manera que he podido aguantar un año tan turbulento y tan furte. Mi terapia es seguir haciendo música. Las cenizas las tengo conmigo en Florida", concluyó.

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