El comentario de David Bisbal sobre Christian Nodal que se hizo viral.

La nueva temporada de La Voz ha sorprendido a todos, pues los aspirantes han mostrado un gran talento sobre el escenario, por lo que los coaches tienen una tarea sumamente complicada al momento de conformar sus equipos.

Mientras Ha-Ash, Yuridia, Joss Favela y David Bisbal luchan por quedarse con los mejores talentos, la polémica se sigue generando entre ellos, pues de la emoción hacen comentarios que pueden ser malinterpretados por los fans.

Te puede interesar: La Voz: La segunda ronda de audiciones dejó muchas sorpresas.

¿Qué dijo David Bisbal sobre Christian Nodal? Una de estas situaciones la vivimos ayer, cuando David Bisbal estaba luchando por quedarse con la voz de un participante, por lo que afirmó que al ser extranjero las canciones de regional mexicano son de sus preferidas, por lo que le gustaría tener una voz de esas características en su equipo.

Yo tengo un sueño, es que efectivamente el género ranchero tenerlo también en mi equipo, normalmente no se vienen conmigo porque como vengo de otro país, fuera de México, la gente no sé a lo mejor piensa que no amo las rancheras y todo lo contrario, la amo desde lo más profundo de mi corazón

Por lo que, recordó el dueto que hizo con Christian Nodal en 2017, asegurando que conocer al sonorense desde hace bastante tiempo.

De hecho también he cantado con Christian Nodal, fíjate, lo conozco desde que solamente tiene un tatuaje, para que veas

Sin duda fue un momento que causó mucha polémica por la reciente situación que enfrentó Christian Nodal con J Balvin, pero el cantante español no lo hizo con ninguna mala intención, ya que entre ellos hay una relación de respecto profesional.

También te puede interesar: La Voz: La primera noche de audiciones nos dejó grandes sorpresas.

Lo único que buscaba era hacer una referencia al tiempo que tiene de conocer a Christian Nodal, quien es uno de los más grandes exponentes del regional mexicano actualmente.