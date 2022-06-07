La Voz: La primera noche de audiciones nos dejó grandes sorpresas.

Una nueva temporada de La Voz llegó nuevamente a la pantalla de Azteca UNO, en donde vamos a conocer a los nuevos talentos que quieren convertirse en las nuevas voces de la música mexicana.

Para lograr cumplir sus sueños tendrán que hacer girar las sillas de nuestros queridos coaches, quienes vienen dispuestos a todo para ser los grandes ganadores de la nueva temporada de La Voz.

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El panel de coaches está conformado por Yuridia, Ha-Ash, Joss Favela y David Bisbal, quienes tienen el objetivo de completar sus equipos y sacar lo mejor de cada uno de sus integrantes.

Así quedaron los equipos en la primera noche de audiciones.

La primera noche de audiciones nos dejó grandes sorpresas sobre el escenario de La Voz, pero los coaches hicieron de todo por lograr sumar la mayor cantidad de voces a sus equipos.

Las Ha-Ash tuvieron una gran noche y se lograron quedar con las voces de Marcela López, quien sorprendió con su interpretación de Así Soy.

La segunda voz en sumarse a su equipo fue la de Adriana Foster, seguida de Stephanie Trejo y finalmente integraron al dueto conformado por Valentina y Astrid.

Yuri día también tuvo un primer día de audiciones espectacular, pues logró quedarse con la voz de Reyna Bosquez y Leididiana Mayorquin y Jennifer Santos.

El equipo de Joss Favela logró sumar una gran cantidad de talentos a su causa, ya que se quedó con la voz de Javier Doñates, César Valderrama y Sebastián Espejo.

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Por su parte, David Bisbal integró a su equipo el talento de Nando Fortanell, María Vera y Paloma Munguía.

No te puedes perder el segundo día de audiciones, pues los coaches siguen buscando completar sus equipos para pasar a la siguiente ronda de La Voz.

