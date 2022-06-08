La Voz: La segunda ronda de audiciones dejó muchas sorpresas.

La competencia se pone muy intensa dentro de La Voz, aunque apenas está cerrando la primera semana de audiciones.

Sin embargo, los talentos que se han visto sobre el escenario han ocasionado que los coache hagan todo lo posible por seguir sumando elementos a sus equipos.

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La noche nos regaló la oportunidad de ver a David Bisbal cantando un tema dedicado a su madre y conocer un poco más sobre las experiencias que cada uno ha tenido.

Tal y como es el caso de Yuridia, que una gran decepción amorosa la llevó a sacar el tema que hasta el momento ha sido su más grande éxito.

No obstante, mientras todo eso pasa ellos se siguen peleando las voces que se suben al escenario de La Voz.

Ellos son los nuevos elementos de los equipos de La Voz

Los coaches han hecho de todo para poder quedarse con las mejores voces de la noche, por lo que ahora te presentamos los nuevos talentos que se han sumado a los equipos de Ha-Ash, Yuridia, Joss Favela y David Bisbal.

El equipo de las Ha-Ash se quedó con el talento de Daniel Mendoza, Javier Manente, Kenia Feria, Gabriela Corral y Jahn

Por su parte, Joss Favela sumó a su equipo a Daniela Treviño, Daniel Loredo y Víctor Bermant

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Nuestra Yuridia logró sumar a su equipo las voces de Mauricio Montes de Oca y Dania González

David Bisbal tuvo una gran noche y logró quedarse con las voces de Eduardo Moreno, Marielys Basulto, Karina Villaseñor y Eri.