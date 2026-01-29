11 ideas de recetas rápidas para cenar: las puedes hacer hasta en 20 minutos

Después de un día largo, lo último que quieres es pasar horas en la cocina. Por eso, estas 11 ideas de recetas rápidas para cenar son perfectas si buscas algo rico, fácil y listo en hasta 20 minutos. Opciones prácticas para resolver la cena sin estrés y con mucho sabor.

Desde la revista Elle, expertos culinarios compartieron algunas preparaciones prácticas y sencillas para la última comida del día, donde encontrarás alimentos simples y rápidos, que llevan pocos ingredientes.

Las mejores recetas para cocinar en la cena

1. Omelette de verduras y queso

Ingredientes: huevos, cebolla, morrón, queso, sal y aceite.

Preparación: Saltea las verduras picadas. Bate los huevos con sal, agrégales a la sartén, suma el queso y cocina hasta que esté firme.

2. Tacos de pollo salteado

Ingredientes: pechuga de pollo, tortillas, cebolla, especias.

Preparación: Saltea el pollo en tiras con cebolla y condimentos. Sirve dentro de las tortillas y acompaña con salsa.

3. Pasta con ajo, aceite y parmesano

Ingredientes: pasta, ajo, aceite de oliva, queso parmesano.

Preparación: Cocina la pasta. Dora el ajo en aceite, mezcla con la pasta y termina con parmesano rallado.

4. Ensalada César rápida con pollo

Ingredientes: lechuga, pollo cocido, crutones, queso, aderezo César.

Preparación: Corta el pollo, mezcla todo en un bowl y agrega el aderezo al final.

5. Quesadillas de jamón y queso

Ingredientes: tortillas, jamón, queso.

Preparación: Rellena las tortillas y cocínalas en sartén hasta que el queso se derrita.

6. Arroz salteado con huevo y verduras

Ingredientes: arroz cocido, huevo, verduras congeladas, salsa de soja.

Preparación: Saltea las verduras, agrega el arroz, suma el huevo batido y un chorrito de salsa de soja.

7. Wraps de atún o pollo

Ingredientes: tortillas, atún o pollo, mayonesa, lechuga.

Preparación: Mezcla el relleno, colócalo sobre la tortilla y enrolla.

8. Salteado de verduras con fideos

Ingredientes: fideos, verduras, salsa de soja.

Preparación: Cocina los fideos. Saltea las verduras y mezcla todo con salsa de soja.

9. Hamburguesas caseras express

Ingredientes: carne picada, sal, pan de hamburguesa.

Preparación: Forma las hamburguesas, cocínalas vuelta y vuelta y arma el sándwich.

10. Pizzas rápidas con pan árabe

Ingredientes: pan árabe, salsa de tomate, queso, toppings.

Preparación: Arma la pizza y llévala al horno o sartén hasta que el queso se derrita.

11. Sándwich caliente de queso y tomate

Ingredientes: pan, queso, tomate, manteca.

Preparación: Arma el sándwich y dóralo en sartén o tostadora hasta que esté crujiente.

Pizza

Lo que no debe faltar en una cena

Desde el portal Cuidate Plus compartieron una guía clara y práctica sobre lo que no debe faltar en una cena, ya sea informal o especial:

