La cafetería de Guadalajara que tiene la mejor rosca de Reyes para comer con chocolate caliente, según la IA

¿Se te antoja una rosca de Reyes a pesar de que todavía es temporada navideña? No te preocupes, existen varias cafeterías en Guadalajara que ya la venden y, además, son de las más deliciosas de la ciudad, según la Inteligencia Artificial (IA).

Se trata de Rin Tin Tín, un pequeño espacio ubicado cerca del Centro Histórico que seguro te encantará. ChatGPT analizó un análisis y encontró que en este local encuentras roscas con recetas especiales de manera artesanal.

Asimismo, para que no te quedes con las ganas, existen dos sucursales, la primera ubicada en la calle Juan Manuel 1168, en la colonia Santa Tere; la segunda está en calle Venezuela 443, en Colonia Americana. Su horario es de 9 am a 3pm todos los días.

Así luce la rosca de Reyes de Rintintín.|(INSTAGRAM)

¿Qué día se come la rosca de Reyes?

La rosca de Reyes se debe de comer idealmente el 6 de enero, sin embargo, hay familias en México que se reúnen desde el 5 de enero para partirla y averiguar a quién le tocó monito. Algunos la acompañan con café, otros con chocolate caliente o hasta leche entera.

Se recomienda que la rosca de Reyes se coma el 6 de enero.|(ESPECIAL)

No obstante, cada vez más personas comen rosca de reyes antes de la festividad del día de Reyes, pues algunas cafeterías o panaderías comienzan a venderlas semanas antes.

¿Cuál es el significado de la rosca de Reyes?

La rosca de Reyes es una manera de recordar a los 3 reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltazar, quienes viajaron desde el Oriente hasta Jerusalén guiados por la estrella de Belén para asistir al nacimiento de Jesús. En ese sentido, la rosca de reyes representa ese encuentro.

De acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno de México, la forma ovalada significa un círculo infinito del amor a Dios. Las frutas secas simbolizan las joyas de sus coronas, y el muñeco escondido dentro del pan es el Niño Jesús.