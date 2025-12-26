5 diseños de uñas para Año Nuevo con dorado que puedes usar en cortas: son elegantes y muy bonitas

Se aproxima la cena para celebrar el Año Nuevo y con ello nuevas tendencias de bellezas. Pero si lo que buscas es un diseño de uñas cortas y elegantes, el dorado es tu mejor elección, pues el color es muestra de formalidad y de abundancia, por lo que recibirás el 2026 con grandes noticias en cuestión monetaria. En cambio, si lo que buscas es un modelo, para usar todo el año, estas 12 en color verde son las mejores .

1. French invertido

Este modelo es elegante, pero sencillo, pues la mayoría de la uña se cubre con esmalte transparente, según el portal Glamour 25. El plus de este diseño es el acabado metálico en color dorado. Conoce los 9 modelos dorados para uñas largas .

El Frenc invertido es una gran opción para usar en la cena de Año Nueo y lucir elegante|@manicurephotoestudio

2. French

Este modelo es infaltable, pues es uno de los preferidos. El diseño minimalista resalta por llevar dorado en la parte de arriba, mientras que todo el resto de la uña se cubre con esmalte transparente. Esta opción combina con todo tipo de outfit y le da un toque elegante.

El modelo French es una buena opción para utilizar en Año Nuevo|IA

3. Brillos

El toque de este diseño es cubrir toda la uña de color dorado y sobre ella agregar brillos, para así hacerla más vistosa y que luzca durante la noche en la cena o en algún antro para recibir el Año Nuevo.

Las uñas con brillo son una buena opción para usar de noche, ya sea en la cena o en el antro|IA

Los 2 diseños de uñas doradas poco comunes, pero igual de elegantes

4. Piedras incrustadas

Este diseño es quizá el más minimalista de todos, pues solo se requiere de hacerse un buen manicure para que las uñas luzcan implacables y sobre ellas agregar piedras en color dorado, para así salir un poco de la tendencia y lucir diferente. Cabe mencionar que se debe investigar el tipo de pegamento adecuado, a fin de evitar consecuencias.

Este modelo es de los más minimalistas, pues las uñas lucen al natural|IA

5. Con puntos o estrellas

Este modelo es idéntico al de las piedras incrustadas, pues la uña permanece natural, solo sobre ella se agrega puntos, que en este caso el estilo se llama polka dots. Asimismo, puedes agregar estrellas u otras formas geométricas.