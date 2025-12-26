inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

5 diseños de uñas para Año Nuevo con dorado que puedes usar en cortas: son elegantes y muy bonitas

Las uñas en color dorado no solo se verán elegantes en la cena, sino que también puede atraer la abundancia y así “matar a un pájaro de dos tiros”

5 diseños de uñas para Año Nuevo con dorado que puedes usar en cortas: son elegantes y muy bonitas
5 diseños de uñas para Año Nuevo con dorado que puedes usar en cortas: son elegantes y muy bonitas|IA
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  José Alejandro

Se aproxima la cena para celebrar el Año Nuevo y con ello nuevas tendencias de bellezas. Pero si lo que buscas es un diseño de uñas cortas y elegantes, el dorado es tu mejor elección, pues el color es muestra de formalidad y de abundancia, por lo que recibirás el 2026 con grandes noticias en cuestión monetaria. En cambio, si lo que buscas es un modelo, para usar todo el año, estas 12 en color verde son las mejores .

1. French invertido
Este modelo es elegante, pero sencillo, pues la mayoría de la uña se cubre con esmalte transparente, según el portal Glamour 25. El plus de este diseño es el acabado metálico en color dorado. Conoce los 9 modelos dorados para uñas largas .

Uñas dorado Año Nuevo
El Frenc invertido es una gran opción para usar en la cena de Año Nueo y lucir elegante|@manicurephotoestudio

2. French
Este modelo es infaltable, pues es uno de los preferidos. El diseño minimalista resalta por llevar dorado en la parte de arriba, mientras que todo el resto de la uña se cubre con esmalte transparente. Esta opción combina con todo tipo de outfit y le da un toque elegante.

Uñas con dorado Año Nuevo
El modelo French es una buena opción para utilizar en Año Nuevo|IA

3. Brillos
El toque de este diseño es cubrir toda la uña de color dorado y sobre ella agregar brillos, para así hacerla más vistosa y que luzca durante la noche en la cena o en algún antro para recibir el Año Nuevo.

Uñas con dorado Año Nuevo
Las uñas con brillo son una buena opción para usar de noche, ya sea en la cena o en el antro|IA

Los 2 diseños de uñas doradas poco comunes, pero igual de elegantes

4. Piedras incrustadas
Este diseño es quizá el más minimalista de todos, pues solo se requiere de hacerse un buen manicure para que las uñas luzcan implacables y sobre ellas agregar piedras en color dorado, para así salir un poco de la tendencia y lucir diferente. Cabe mencionar que se debe investigar el tipo de pegamento adecuado, a fin de evitar consecuencias.

Uñas con dorado Año Nuevo
Este modelo es de los más minimalistas, pues las uñas lucen al natural|IA

5. Con puntos o estrellas
Este modelo es idéntico al de las piedras incrustadas, pues la uña permanece natural, solo sobre ella se agrega puntos, que en este caso el estilo se llama polka dots. Asimismo, puedes agregar estrellas u otras formas geométricas.

Uñas con dorado Año Nuevo
Este diseño es casi igual al de las piedritas, pero se le puede agregar puntos o figuras geometricas.|IA

Tags relacionados
Año Nuevo Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO