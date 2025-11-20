Se te hará agua la boca con esta receta de tacos de pollo al chipotle: pican poquito y están riquísimos

Los tacos de pollo al chipotle son una buena opción cuando el tiempo está corto, al igual que el bolsillo, pero no es impedimento para comer algo rico que hasta se te hará agua la boca, al igual que con la receta de los tacos de canasta. Este platillo no es nada picosos y son una buena elección para preparar a toda la familia.

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que este platillo puede derivar de otro; por ejemplo, si después de hacer un caldo de pollo te sobró carne, la puedes desmenuzar para hacerla tacos y así matar a dos pájaros de un tiro con una comida que se puede encontrar en cualquier fonda o mercado, como el que se ubica en Morelos, catalogado como el más tradicional.

IA Este platillo es una buena opción de comida, pues es bueno, barato y fácil de hacer

Ingredientes para 4 personas



Medio kilo de pechuga de pollo

2 cucharadas de aceite

1 cebolla blanca en julianas

2 dientes de ajo

2 chiles chipotles en adobo

Media taza de crema

1 Aguacate

8 tortillas de maíz

Sal y pimienta

Cilantro

La preparación de los tacos de pollo al chipotle, dignos de cualquier restaurante

Esta receta de los tacos de pollo al chipotle es infaltable y ahora que estás a punto de conocerlo puedes prepararlo las veces que tú gustes. Además, cada persona le puede dar el gusto que desee, con adornos para que se vean más vistosos y fotografiables.



Paso 1. En un sartén dorar la cebolla y el ajo en aceite, para después verter el pollo desmenuzado y agregar tanto sal como pimienta al gusto.

En un sartén dorar la cebolla y el ajo en aceite, para Paso 2. Licuar los chiles chipotles y la crema ácida, a fin de obtener una salsa poquito picosa, la cual se le agrega al pollo para dejar cocinar durante 5 minutos a fuego lento .

Licuar los chiles chipotles y la crema ácida, a fin de obtener una salsa poquito picosa, la cual . Paso 3. Finalmente, las tortillas se llenan con el guiso y después de enrollarlas para convertirlas en taquito se le agrega más salsa arriba, rebanadas de aguacate y cilantro, con el objetivo de darle una presentación más elegante.

Cabe destacar que este platillo se puede acompañar con frijoles, arroz o una ensalada fresca, que según el portal Eating Well, es recomendable implementar en cada alimento, ya que los vegetales son una gran fuente de fibra, proporcionan tanto vitaminas como minerales y ayuda a tener una microbiata intestinal más saludable.