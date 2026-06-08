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¡ÚLTIMA HORA! Lula se convierte en la SEGUNDA ELIMINADA de Masterchef 24/7 hoy 7 de junio 2026

Tras una intensa deliberación, los chefs tomaron una difícil decisión y Lula se convirtió en el segundo eliminado de la noche en MasterChef 24/7.

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La noche de eliminación de este domingo estuvo llena de emociones, nervios y decisiones complicadas dentro de MasterChef 24/7. Después de superar una degustación y enfrentarse a un reto de otro nivel, los cocineros que portaban el delantal negro tuvieron que entregar sus platillos a los Chefs Poncho Cadena, Adrián Herrera y Zahie Téllez, quienes analizaron cada detalle antes de tomar una decisión definitiva.

Los participantes dejaron el corazón en la cocina y buscaron demostrar que merecían permanecer una semana más dentro de la universidad culinaria más famosa de México. Sin embargo, al final solo algunos pudieron continuar en la competencia.

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Tras probar cada preparación y deliberar cuidadosamente, los chefs determinaron quiénes lograron convencerlos con sus sabores, técnicas y ejecución. Fue entonces cuando llegó uno de los momentos más difíciles de la noche.

Finalmente, los jueces anunciaron que Lula se convertiría en el segundo eliminado de la jornada, poniendo fin a su aventura dentro de MasterChef 24/7. La noticia provocó tristeza entre sus compañeros, quienes reconocieron el esfuerzo, dedicación y crecimiento que mostró a lo largo de su estancia en la competencia.

Su salida deja un vacío dentro de la cocina y en los corazones de quienes compartieron esta experiencia con él. A pesar de despedirse del programa, Lula se lleva el aprendizaje, las amistades y los momentos que marcaron su paso por la universidad culinaria.

Mientras tanto, los cocineros que continúan en la competencia deberán prepararse para nuevos desafíos, pues cada semana la exigencia aumenta y el camino hacia la gran final se vuelve más complicado.

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¿Cómo votar por tu participante favorito?

Los seguidores de MasterChef 24/7 pueden apoyar a sus cocineros favoritos mediante las votaciones habilitadas por las plataformas oficiales de TV Azteca y MasterChef 24/7. Mantente atento a las redes sociales y anuncios oficiales para conocer las fechas y mecánicas de votación disponibles.

¿Cuándo y dónde ver MasterChef 24/7?

Puedes disfrutar de MasterChef 24/7 a través de Azteca Uno. De lunes a viernes podrás seguir la convivencia, actividades y retos de los participantes, mientras que los domingos se vive la emocionante gala de eliminación, donde los cocineros ponen en juego su permanencia dentro de la competencia.

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