Jazmín rompe en llanto tras recibir una inesperada sorpresa en MasterChef 24/7
Claudia Lizaldi se acercó a la influencer para darle un detalle que conmovió a todos en MasterChef 24/7
Los domingos de eliminación sin duda están pensados para empujar a los participantes al límite técnico, pero el desgaste emocional suele ser el verdadero factor que dobla a los mejores perfiles. Este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 fue una montaña rusa de sentimientos encontrados, donde la nostalgia de la distancia y el dolor de la partida compartieron el protagonismo en las estaciones de trabajo.
En emisiones pasadas, Jazmín había abierto su corazón ante las cámaras, confesando el profundo vacío que sentía por estar lejos de casa y lo mucho que extrañaba el apoyo cotidiano de su familia, en especial el de su pequeño hermanito. Sin embargo, la conductora Claudia Lizaldi tenía guardado un as bajo la manga para romper la tensión del set.
La inesperada sorpresa que recibió Jazmín en MasterChef 24/7
En un movimiento completamente inesperado, Claudia Lizaldi interrumpió se acercó a la cocinera que estaba en el balcón de MasterChef 24/7 para darle una inesperada sorpresa: un reencuentro con sus seres queridos dentro del Mundo MasterChef. El abrazo, sincero y cobijador, desató un mar de lágrimas en Jazmín y conmovió a todos los presentes, en particular porque Jazmín logró ver de nuevo a "su bodoque", a quien ha contado que quiere como si fuera su hijo. Una vez más, la influencer demostró que el amor por su familia es sin duda un pilar en su desempeño en esta competencia.
¿Quién fue el primer eliminado este jueves 7 de junio en MasterChef 247?
Lamentablemente, la dulzura del bloque se transformó en la amargura del veredicto final. Tras un desgarrador proceso de selección interna y una ronda definitiva contra el reloj, los jueces probaron las preparaciones de riesgo y anunciaron que el primer eliminado de la velada era Arturo. A pesar de su esfuerzo y de haber entregado un plato con una profunda carga sentimental, el veredicto fue inquebrantable. Arturo, quien decidió arriesgar presentándole al panel un salmón con salsa de chapulines, dedicó cada elemento de su plato a sus hijos como un motor de inspiración.