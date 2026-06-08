Horóscopo de Nana Calistar hoy, lunes 8 de junio; estos signos del zodiaco deberán cuidarse las espaldas

Una nueva semana comienza y las energías no se están acomodando a favor de todos, pues algunos signos del zodiaco se tienen que cuidar las espaldas de quien menos se imaginan. Es por eso que Nana Calistar interpretó para ti lo que depara tu futuro este lunes 8 de junio de 2026. Aquí encontrarás los mensajes claros que tiene el destino para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, lunes 8 de junio?

Aries, escucha con atención, pues en estos días la suerte estará de tu lado en cuanto al azar. Si acostumbras a participar en rifas o algún tipo de sorteos donde la fortuna sea parte importante del juego, te podrías llevar una sorpresita. Recuerda, que estar de suerte no es abusar; juega siempre con inteligencia y no pongas lo que no tienes.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, lunes 8 de junio?

Con tanta lluvia, es momento de que cuides y prestes más atención a tu salud, Tauro. Las enfermedades respiratorias estarán provocando estragos y eres muy propenso en estos días. No te confíes y cuida más tu alimentación; bebe mucha agua y evita exponerte a los cambios bruscos de temperatura.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, lunes 8 de junio?

Estos días deberás cuidar mucho lo que dices y frente a quién lo dices. Una persona anda contando de más y podría hacer que una persona cercana a ti se sienta traicionada y decepcionada. Evita problemas y mejor recuerda que no hay necesidad de andar contando cosas de más; llegó la hora de que demuestres lealtad a tus amigos.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, lunes 8 de junio?

Que no te sorprendan, Cáncer. En estos días algunas personas comenzarán a revelar su verdadero rostro, pero no todo es malo. Esta es la oportunidad perfecta de aprender quiénes están contigo por cariño o por conveniencia. Recuerda que no puedes obligar a la gente a permanecer a tu lado; quien se quede será quien te quiera.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, lunes 8 de junio?

Estos días vivirás una situación algo complicada; esta situación, aunque tendrá solución, te permitirá descubrir quiénes son los que siempre han estado contigo en las buenas, en las malas y sobre todo en las peores. Llegó el momento de valorarles, de quererles por lo que son. Aprovecha esto para acercarte más a esas personas.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, lunes 8 de junio?

Presta mucha atención, pues en estos días algunos chismes pueden poner un poco en riesgo tu relación. Hay personas que no están soportando verte en una relación estable y buscarán meter cuchara y entrar de una forma u otra en tu relación. No permitas que terceros decidan, opinen o intervengan en las cosas que no les corresponde.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, lunes 8 de junio?

Aprovecha porque estos días tiene la intuición más despierta que nunca; es por eso que muchos pensamientos estarán cruzando por tu cabeza. Lo mejor para ti es enfocarte en soluciones y caminos que antes no veías. Tu sexto sentido estará muy activo y lo mejor será que convivas con eso sin permitir que te altere. Recuerda que es temporal; sácale provecho.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, lunes 8 de junio?

Este lunes 8 de junio de 2026 viene a recordarte que no todo en la vida se puede resolver solo con el orgullo. A veces te encierras tanto en el mundo que hay en tu interior que no te percatas de las cosas que ocurren fuera, por lo que terminas decepcionándote en el camino. Es por eso que llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa y hablar claro contigo y con los que te rodean de las cosas que te preocupan o molestan.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, lunes 8 de junio?

En estos días traerás un carácter bastante complicado y ni tú sabrás por qué; te costará asimilarlo incluso a ti mismo. Es por eso que en estos días lo recomendable es quedarse fuera de las discusiones para no terminar dañando a las personas que te aprecian de verdad. No todo el mundo está en tu contra, aunque así lo sientas por ahora.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, lunes 8 de junio?

Este lunes viene a recordarte algo muy importante para la vida: no todos los regalos y las muestras de cariño se dan con ayuda del dinero. Es momento de que les demuestres afecto y cariño a las personas que te rodean más allá de lo material. Valora a las personas y agradece todo lo que hacen por ti.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, lunes 8 de junio?

Alguien que se encuentra cerca de ti ha comenzado a hablar mal de ti y llenarte la cabeza con ideas que te hacen sentir mal contigo mismo. Esa persona lo único que quiere es que te sientas menos y minimices tus logros. No lo debes permitir. Recuerda que tú estás recorriendo tu propio camino y todo tiene un proceso y nadie te puede impedir que logres lo que quieres.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, lunes 8 de junio?

El piso anda muy resbaloso y tú eres propenso a sufrir accidentes en estos días. Nada grave, no te preocupes; aun así, lo mejor es que cuides por dónde caminas para evitar lastimarte. Otra cosa, en estos días podrías ganar peso; lo mejor será que cuides tu alimentación y estés un poco más activo porque esto podría afectar tu salud.