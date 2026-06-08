Lancer es salvado por el público en MasterChef 24/7 este domingo 7 de junio 2026

La tensión se apoderó de la cocina más famosa de México durante la gala de este domingo 7 de junio en MasterChef 24/7. Los participantes vivieron una de las noches más intensas de la temporada, ya que se enfrentaron a una doble eliminación que puso en riesgo su permanencia dentro de la universidad culinaria.

A lo largo de la jornada, los cocineros dieron todo de sí en cada uno de los retos, demostrando creatividad, técnica y mucha pasión por la cocina. Cada platillo fue una oportunidad para seguir avanzando en la competencia y asegurar una semana más dentro de MasterChef 24/7.

Sin embargo, además de los retos culinarios, los participantes contaron con una ayuda muy especial: el apoyo del público. Como cada semana, los seguidores del programa tuvieron la oportunidad de votar por su cocinero favorito para otorgarle el beneficio de la salvación y enviarlo directamente al balcón.

En esta ocasión, el cariño de los espectadores se hizo sentir con fuerza y fue Lancer quien logró conquistar el corazón de los seguidores. Gracias a la votación del público, el participante aseguró su permanencia una semana más dentro de la competencia y evitó enfrentar el riesgo de eliminación.

La emoción se hizo presente tanto entre los cocineros como entre los seguidores de la cocina más famosa de México , quienes celebraron que su favorito continuará luchando por cumplir su sueño dentro de una de las universidades culinarias más famosas de México.

Con la competencia entrando en una etapa cada vez más exigente, cada voto y cada reto pueden marcar la diferencia en el destino de los participantes.

Masterchef 24/7 | Comienza un nuevo reto: los cocineros deberán adaptarse para evitar la eliminación

¿Quiénes son los eliminados de MasterChef 24/7 del domingo 7 de junio?

La primera eliminación de la noche ya quedó definida. Arturo se convirtió en el primer cocinero en abandonar la competencia tras enfrentarse a María en el reto de eliminación. Ambos participantes lucharon hasta el final para mantenerse dentro de MasterChef 24/7, pero finalmente Arturo tuvo que despedirse de sus compañeros.

Mientras tanto, el segundo eliminado de la noche aún está por definirse, por lo que la tensión continúa creciendo dentro de la cocina más famosa de México.

