Arturo López Gavito se lleva la victoria y sube al balcón con el equipo rojo en MasterChef 24/7

La noche de este 7 de junio se vivió uno de los domingos de eliminación más intensos, así como uno de los momentos más épicos y esperados en las cocinas de MasterChef 24/7. La llegada de los capitanes invitados prometía sacudir las estructuras del reality, pero fue Arturo López Gavito quien terminó por dar un golpe de autoridad sobre la mesa.

El icónico productor musical, famoso por su disciplina inquebrantable, demostró que su obsesión por la perfección da los mismos resultados en un escenario que frente a las hornallas, guiando a su bando hacia una victoria contundente .

Arturo López Gavito tomó las riendas del Equipo Rojo, un grupo integrado por Luis, María, Daniela y Ricardo. Desde el primer segundo, el Juez de Hierro dejó claro que no aceptaría menos del cien por ciento, pero, lejos de quebrar a los cocineros, los impulsó a dar su mejor rendimiento de la temporada, y así poder conseguir subir al balcón de MasterChef 24/7 y evitar ser eliminados este fin de semana.

Equipo rojo lidereado por Arturo López Gavito.

Arturo López Gavito y la Marea Verde que conquistó en MasterChef 24/7

La propuesta con la que el exigente cocinero decidió jugarse el honor y el futuro de los cocineros del equipo rojo, fue bautizada como Marea verde. Se trató de una composición marina impecable que rindió homenaje al producto nacional: un huachinango sellado, bañado en una salsa verde de tomate y cilantro.

Este plato estuvo acompañado con una guarnición integrada por papas salteadas, espárragos y zanahoria, manteniendo los colores vivos y las texturas crujientes que tanto exigen los jueces de la cocina más famosa de México.