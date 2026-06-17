5 ideas de banderillas coreanas sencillas y económicas para disfrutar del partido México vs. Corea del Sur este 18 de junio

Para nadie es un secreto que el partido entre México y Corea del Sur se presenta como la excusa perfecta para explorar nuevos sabores como las banderillas coreanas, las cuales son famosamente conocidas por su combinación de queso, salchicha y coberturas crujientes.

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Una de las grandes ventajas de esta botana clásica callejera es su versatilidad y la baja inversión que se requiere para un gran volumen, lo que las convierte en una opción ideal para disfrutar de la emoción que el partido entre México y Corea del Sur ofrecerá.

5 recetas fáciles para preparar banderillas coreanas

Las banderillas coreanas (Gamja Hot Dog) son una deliciosa comida callejera que se caracteriza por su masa crujiente y su interior suave o de queso derretido.

Banderillas de queso mozzarella

Para estas recetas debes cortar bloques gruesos de queso mozzarella, piezas en las que debes insertar un palito delgado y ponlas a congelar por 10 minutos. Posteriormente, pasa por la masa base y cubre generosamente con panko y fríe hasta que el queso se ponga chicloso.

Banderillas de queso mozzarella|Imagen creada con Ia por Canva Pro

Banderillas de Papa

Pela y corta las papas en cubitos muy pequeños, ponlos a cocer en agua hirviendo por 3 minutos, sépalos perfectamente y arma una banderilla de salchicha con masa; posteriormente, adhiere los cubitos de papa a la masa y fríe.

Banderillas de Papa|Imagen generada con IA por Canva Pro

Banderillas con ramen crujientes

Para comenzar, tritura un paquete de ramen sin agregar el sazonador. Posteriormente, prepara una banderilla de salchicha y queso y adhiere a la maza los trozos de ramen, presionando bien antes de freír.

Banderillas con ramen crujientes|Imagen generada con IA por Canva Prot

Banderillas empanizadas con cereal

Para esta receta es necesario triturar hojuelas de maíz sin azúcar, para poder cubrir la banderilla ya bañada en masa, para posteriormente freír.

Banderillas empanizadas con cereal|Imagen Generada con IA por Canva Pro

Banderillas con Tocino

En esta ocasión tendrás que envolver la salchicha con una tira de tocino crudo, asegurándote de que quede bien colocada. Ahora recubre con la masa y recubre con panko para posteriormente freírla lentamente.

Banderillas con Tocino|Imagen generada con IA por Canva

Si quieres sorprender a todos durante la transmisión del partido entre México y Corea del Sur dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, conquístalos con estas recetas sencillas y fáciles de preparar, pero llenas de sabor.