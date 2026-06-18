Qué hacer con las tablas de madera viejas: una idea para reutilizarlas y ganar espacio en la cocina

Si tienes tablas de madera viejas guardadas en casa, no las tires. Puedes reutilizarlas para fabricar un organizador de cocina de pared que te ayude a ganar espacio, ordenar utensilios y mantener a mano los objetos de uso diario.

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Además de ser una solución económica, este proyecto DIY aporta un estilo rústico y personalizado a cualquier cocina. La reutilización de materiales es una de las tendencias más populares en decoración y organización del hogar.

Las tablas de madera son ideales para este tipo de proyectos gracias a su resistencia y versatilidad. Ya sea en cocinas pequeñas o amplias, un organizador vertical permite liberar espacio en encimeras y cajones, facilitando las tareas cotidianas y mejorando la estética del ambiente.

DIY: ¿Cómo hacer un organizador de cocina con tablas de madera recicladas?

Este proyecto puede adaptarse al tamaño y estilo de cada cocina. Lo más importante es contar con estos elementos:



Tablas de madera recicladas: pueden ser de muebles antiguos, estanterías o sobrantes de construcción.

pueden ser de muebles antiguos, estanterías o sobrantes de construcción. Lija: para eliminar astillas y suavizar la superficie.

para eliminar astillas y suavizar la superficie. Pintura o barniz (opcional): para proteger la madera.

para proteger la madera. Ganchos metálicos: para colgar utensilios.

para colgar utensilios. Pequeños estantes o cajas de madera: para especias o frascos.

para especias o frascos. Tornillos y taladro

Paso a paso



Lijar la madera: elimina imperfecciones y deja la superficie uniforme. Aplicar pintura o barniz: protege el material de la humedad propia de la cocina. Instalar los accesorios: fija ganchos, soportes o pequeños estantes según tus necesidades. Montar el organizador en la pared: asegúrate de utilizar anclajes adecuados para soportar el peso. Distribuir los elementos: coloca utensilios, tazas, especias o accesorios de cocina.

¿Qué objetos puedes guardar en este organizador de cocina DIY?

Una de las ventajas de este proyecto es su versatilidad. Puede personalizarse para distintos usos según el espacio disponible.

Ideas para aprovechar el organizador



Utensilios de cocina: cucharones, espátulas, pinzas y batidores.

cucharones, espátulas, pinzas y batidores. Tazas y mugs: colgadas mediante ganchos resistentes.

colgadas mediante ganchos resistentes. Frascos de especias: colocados sobre pequeños estantes.

colocados sobre pequeños estantes. Paños de cocina: mediante barras o colgadores.

mediante barras o colgadores. Pequeñas plantas aromáticas: como albahaca, romero o menta para decorar y cocinar.

Convertir tablas de madera viejas en un organizador de cocina es una forma sencilla de combinar reciclaje, funcionalidad y decoración. Con pocos materiales y una inversión mínima, es posible crear una solución práctica que optimiza el espacio y transforma cualquier rincón de la cocina en un área más ordenada y atractiva.