Los tenis blancos pasaron de moda: esta es la alternativa que se ensucia menos y es tendencia en Europa

Los tenis blancos, que durante años dominaron las calles y las pasarelas, están cediendo terreno frente a una nueva tendencia: el calzado metalizado, especialmente en tonos plata y dorado suave. Además de aportar un toque sofisticado a cualquier look, tienen la ventaja de disimular mejor pequeñas manchas y marcas de uso, convirtiéndose en una alternativa práctica y elegante para el día a día.

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El auge de los acabados brillantes y las texturas metalizadas es una de las grandes novedades de la moda europea en 2026. Lo que antes se reservaba para estilismos llamativos o eventos nocturnos ahora forma parte de los atuendos urbanos más relajados.

Desde París hasta Milán, los tenis metalizados se han consolidado como un básico inesperado que combina comodidad y estilo. Firmas de lujo y marcas deportivas han incorporado modelos llamaticos en sus colecciones más recientes, reflejando una tendencia que también ha sido respaldada por editoriales de moda como Vogue y Elle.

¿Por qué los tenis metalizados son la tendencia de calzado más fuerte de 2026?

La principal razón detrás de su éxito es su sorprendente versatilidad. Aunque el brillo pueda parecer difícil de combinar, los expertos aseguran que los tonos metalizados funcionan hoy como un nuevo neutro dentro del armario. Estas son sus ventajas:



Se ensucian visualmente menos: las pequeñas marcas y el polvo resultan menos evidentes que en el blanco puro.

las pequeñas marcas y el polvo resultan menos evidentes que en el blanco puro. Aportan luminosidad al look: elevan conjuntos sencillos sin esfuerzo.

elevan conjuntos sencillos sin esfuerzo. Combinan con múltiples estilos: funcionan con jeans, sastrería, vestidos y ropa deportiva.

funcionan con jeans, sastrería, vestidos y ropa deportiva. Son modernos y atemporales: el acabado metálico aporta actualidad sin perder elegancia.

La estilista británica Alexandra Fullerton, colaboradora de publicaciones como Vogue UK, ha señalado que los accesorios metalizados se han convertido en piezas clave porque pueden integrarse fácilmente en el vestuario cotidiano. Por su parte, la consultora de tendencias Lidewij Edelkoort, una de las voces más influyentes de la industria, ha destacado el regreso de los acabados brillantes como una respuesta a la búsqueda de optimismo y expresión personal en la moda contemporánea.

¿Cómo combinar los tenis plateados para lograr un look moderno en 2026?

Uno de los motivos por los que este calzado está conquistando Europa es su facilidad para adaptarse a diferentes estilos.



Con jeans rectos y camisa blanca: una fórmula clásica con un toque moderno.

una fórmula clásica con un toque moderno. Con sastrería oversize: ideal para un look urbano y sofisticado.

ideal para un look urbano y sofisticado. Con conjuntos monocromáticos: el calzado se convierte en el protagonista.

el calzado se convierte en el protagonista. Con prendas deportivas retro: aporta una estética inspirada en las tendencias de los años 2000.

aporta una estética inspirada en las tendencias de los años 2000. Con vestidos minimalistas: genera un contraste elegante y actual.

El calzado metalizado tienen la capacidad de funcionar como un accesorio neutro gracias a su tono versátil. Esto explica su presencia constante en las semanas de la moda de ciudades como Londres, París y Copenhague.

Además, firmas como Adidas, New Balance y Puma han apostado por versiones metalizadas de algunos de sus modelos más populares. Esto confirma que esta tendencia no es pasajera, sino una de las grandes protagonistas del año.