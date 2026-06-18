Desde la despensa de MasterChef 24/7: el Chef Adrián Herrera explica cómo usar la salsa de soya y la inglesa

Desde la despensa de MasterChef 24/7, el Chef Adrián Herrera ofreció recomendaciones prácticas sobre el uso adecuado de la salsa de soya y la salsa inglesa en la cocina. El experto advierte que estos condimentos no deben considerarse simples sustitutos de la sal, sino herramientas para potenciar el sabor natural de los ingredientes.

Esta es la receta del Chef Herrera para acompañar una carne asada al estilo MasterChef México|Facebook Chef Herrera

Los consejos del Chef Herrera de MasterChef 24/7 para utilizar la salsa inglesa y la de soya

El juez de MasterChef México 2026 comentó: "La salsa de soya y la salsa inglesa o Worcestershire, como le quieran llamar, son preparaciones clásicas". Dijo que la segunda es ideal para aderezar carne a la parrilla o a la plancha. "Una hora antes le ponemos un poquito de esto y va a potencializar su sabor", explicó.

Con respecto a la salsa de soya, precisó que es para una sopa, una salsa, o también para carne. "Cuando se le pone poquito hace exactamente lo mismo. Solamente hay que saber utilizarlas, no mucho ni no tan poquito. Con esto va a mejorar muchísimo tu calidad de cocina".

En conclusión, el Chef Herrera recomienda aplicar cantidades moderadas en carnes, sopas y salsas para elevar la calidad de los platillos sin opacarlos. Según el juez de MasterChef 24/7, el secreto reside en el equilibrio de las porciones y en el tiempo de aplicación previo a la cocción. De esta manera, busca educar al espectador sobre la versatilidad culinaria de estas sustancias clásicas.

MasterChef 24/7 tips: Cuál es la diferencia entre la salsa de soya y la inglesa

La salsa de soya tiene su origen en China y se elabora principalmente a partir de soya fermentada, trigo, agua y sal. Su sabor se caracteriza por ser intenso, salado y rico en umami, con un ligero toque dulce dependiendo de la variedad. Tiene un color marrón oscuro y se utiliza ampliamente en la cocina asiática, especialmente en marinados, salteados, sopas, arroz, fideos y como acompañamiento para sushi.

La salsa inglesa se originó en Inglaterra. Se prepara con una mezcla de ingredientes como vinagre, melaza, azúcar, anchoas, tamarindo, cebolla, ajo y diversas especias. Su sabor es más complejo, ya que combina notas ácidas, dulces, especiadas y umami. Suele ser más líquida y se emplea con frecuencia para condimentar carnes, hamburguesas, aderezos, salsas y bebidas como el Bloody Mary.

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