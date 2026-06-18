MasterChef 24/7: Cómo organizar una cocina pequeña para aprovechar el espacio

Quienes siguen noche a noche las transmisiones de MasterChef 24/7 saben perfectamente que el peor enemigo de un cocinero no es el veredicto de los jueces, sino el desorden en la estación de trabajo. Cuando los minutos juegan en contra, tener sartenes mal ubicados o encimeras saturadas es la fórmula ideal para ganarse un mandil negro. Si esto ocurre en los amplios sets de televisión, en las cocinas del mundo real el reto se duplica. Sin embargo, optimizar una cocina pequeña no requiere de magia, sino de una estrategia.

Para transformar un espacio reducido en un santuario culinario eficiente y con alma, expertos en interiorismo coinciden en que el punto de partida es drástico pero necesario: deshazte de todo lo que no usas.

La organización inteligente empieza con una depuración profunda. Abre gabinetes, vacía cajones y revisa cada rincón sin culpas ni reproches; es momento de tirar alimentos caducados, retirar utensilios duplicados e incluso desechar aquellos muebles desgastados que solo obstruyen el paso.

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¿Cómo organizar una cocina útil y bonita en un espacio pequeño? Tips al estilo MasterChef 24/7

No se trata de contar cada cuchara, sino de organizar por categorías. Al agrupar los objetos —ya sea por su tamaño, su función (cocinar vs. comer) o por su frecuencia de uso— generas un mapa mental claro. Este hábito, vital para los participantes del reality antes de encender las hornallas, te permitirá saber exactamente dónde está cada cacerola, optimizando los tiempos cuando tengas el fuego a tope.

Otro aspecto visual que suele sabotear la sensación de amplitud es la acumulación de aparatos. Las barras principales deben estar despejadas; por ello, la recomendación de oro es guardar los electrodomésticos. Dejar la licuadora o el tostador a la vista invita a que, casi de manera inevitable, termines acumulando objetos pequeños a su alrededor, rompiendo la atmósfera de limpieza y orden.