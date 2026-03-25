7 comidas deliciosas para Semana Santa 2026; no tienen carne, son sencillas de hacer y económicas

Una de las temporadas favoritas de muchos esta por empezar y es que la Semana Santa, más allá de ser una celebración religiosa, es buen momento para tomar un descanso y pasarla en familia. Es por eso que tenemos para ti 7 ideas de recetas que NO tienen carne y además son deliciosas.

Te puede interesar: Tacos al pastor negro: Receta única de la chef Zahie Téllez en 3 sencillos pasos

7 ideas de platillos para la Semana Santa 2026

Tortitas de papa: Esta comida aparte de ser muy económica es fácil de hacer, ya que solo necesitas papas, pan molido, huevos, mantequilla, sal y el queso de tu preferencia. Debes de poner las papas a hervir con agua y hasta que estén suaves las machacas y combinas con todos los demás ingredientes. Realiza bolitas con la masa y aplástalas suavemente para después freírlas en aceite.

Romeritos: Para hacer este platillo el primer paso es hervir los romeritos en agua con un poco de sal. Después licúa el mole con un poco de chocolate y consomé de pollo en polvo, agrega los camarones secos, sal y pimienta al gusto. Por último agrega camarones cocidos y papas cambray. Puedes acompañar con galletas saladas o pan de sal.

Tacos dorados de atún: Esta es una receta sumamente sencilla y que le encanta a todos. Pon a hervir las papas en agua con sal y cuando estén suaves debes machacarlas, si gustas puedes agregar tu queso favorito. Usa tortillas de maíz para hacer los tacos, pon tu masa de papa dentro de la tortilla y fríe con bastante aceite.

Calabacitas a la mexicana: Para esta comida deliciosa necesitas calabacitas cortadas en cubitos, ponlas en una cacerola con un poco de agua, sal y consomé de pollo en polvo, agrega jitomate triturado, un poco de epazote y granos de elote. Por último agrega cubos de queso panela y acompaña con tostadas horneadas.

Ceviche de atún con mango: En un bowl debes agregar atún de lata, y agrega en cubos como pepino, jitomate, cilantro, aguacate y mango. Agrega sal y jugo de limón al gusto. Este platillo es perfecto para acompañarlo con galletas saladas y horneadas.

Chiles rellenos de queso: Tatema chiles poblanos y límpialos, después rellenarlos de queso panela, enharínalos y pásalos por una mezcla de huevos a punto de turrón. Fríe los chiles en abundante aceite y listo... Si gustas puedes acompañarlos con chile rojo para que no estén tan secos.

Ensalada con pasta: Crea una pasta diferente, deliciosa que le encantará a todos, agrega un mix de lechugas, jitomate, pepino, fresas, cacahuates, arándanos, queso panela y para el toque especial, agrega un poco de tu pasta favorita.